Ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là thuốc, mỹ phẩm dịp cuối năm

Trước nguy cơ gia tăng tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là thuốc, thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu (gọi chung là thuốc) và mỹ phẩm, đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đảm bảo người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, Sở Y tế đã ban hành công văn gửi UBND các xã, phường, cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập, cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Công ty CP Dược liệu Việt Nam (VIETMEC) ở khu 8, xã Phù Ninh áp dụng công nghệ tiên tiến và tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất thuốc, sản phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường nghiên cứu triển khai, thực hiện các chỉ đạo về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của Trung ương, của tỉnh; triển khai hoạt động tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm và người dân; tăng cường công tác kiểm tra, thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về dược đối với các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn; khuyến khích người dân cung cấp thông tin khi phát hiện thuốc, mỹ phẩm kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sở Y tế cũng đề nghị thiết lập đường dây nóng của UBND xã, phường thực hiện tiếp nhận và chuyển thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng để có biện pháp thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác rà soát, phát hiện việc vi phạm về quảng cáo, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên không gian mạng; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm cần triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ thuốc và tăng cường các biện pháp quản lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh. Tuyệt đối nghiêm cấm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá thuốc, mỹ phẩm bất hợp lý. Đồng thời chú trọng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm; tăng cường công tác lấy mẫu chủ động để kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc, mỹ phẩm.

Hồng Nhung