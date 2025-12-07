“Trái tim cho em” mang hành trình yêu thương đến với trẻ em

Ngày 7/12, tại Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc, Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Viettel Phú Thọ cùng đội ngũ bác sĩ Bệnh viện E Hà Nội, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ và Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 18 tuổi trên địa bàn. Trong một ngày làm việc, các bác sĩ đã khám sàng lọc cho gần 300 trẻ, kịp thời phát hiện những trường hợp nghi ngờ hoặc mắc tim bẩm sinh để tư vấn, hướng dẫn theo dõi và điều trị.

Bác sĩ khám sàng lọc tim bẩm sinh.

Không ít phụ huynh đưa con đến từ sáng sớm với mong muốn được thăm khám bởi các chuyên gia tim mạch. Nhiều trẻ có dấu hiệu như thở nhanh, chậm tăng cân, hay mệt... đã được kiểm tra kỹ lưỡng bằng siêu âm tim, đo điện tâm đồ và đánh giá lâm sàng. Những trường hợp được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh, nếu thuộc hoàn cảnh khó khăn sẽ được chương trình “Trái tim cho em” hỗ trợ 100% chi phí điều trị và phẫu thuật.

“Trái tim cho em” là chương trình nhân đạo do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt sáng lập từ năm 2008. Sau 17 năm, chương trình đã mang lại cơ hội sống cho gần 7.600 trẻ được phẫu thuật thành công, khám sàng lọc cho gần 190.000 trẻ và huy động hơn 250 tỷ đồng từ cộng đồng. Trung bình một ca phẫu thuật tim bẩm sinh tiêu tốn khoảng 40 triệu đồng – gánh nặng lớn đối với nhiều gia đình nghèo. Viettel hiện duy trì nguồn lực 5 tỷ đồng mỗi năm để đồng hành cùng chương trình.

Bác sĩ siêu âm tim cho trẻ.

Bước sang năm hoạt động thứ 18, “Trái tim cho em” tiếp tục mở rộng phạm vi hỗ trợ sang nhiều bệnh lý, nâng độ tuổi thụ hưởng và tăng mức trợ giúp, hướng tới lan tỏa cơ hội chữa lành cho nhiều trẻ em hơn.

Tại Phú Thọ, đây là lần thứ tư chương trình được triển khai, góp phần tạo điều kiện để trẻ em vùng khó khăn được tiếp cận dịch vụ thăm khám chuyên sâu, phát hiện sớm các bệnh lý tim bẩm sinh. Sau đợt khám, những trường hợp cần can thiệp sẽ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để chuyển tuyến điều trị miễn phí, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính và hành trình tìm lại nhịp đập khỏe mạnh cho con trẻ.

Hồng Duyên