Ăn chay nhưng vẫn tăng mỡ bụng: Những nguyên nhân khiến nhiều người bất ngờ

Ăn chay thường được xem là lựa chọn tốt cho sức khỏe và kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít người vẫn tăng mỡ bụng dù không ăn thịt. Vậy nguyên nhân do đâu?

1. Người ăn chay vẫn có thể thừa cân

Chế độ ăn chay được nhiều nghiên cứu ghi nhận có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch, kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ một số bệnh mạn tính. Việc loại bỏ thịt khỏi khẩu phần không đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ tự động duy trì cân nặng hợp lý.

Trong thực tế, nhiều trường hợp người ăn chay nhưng vẫn thừa cân, đặc biệt là béo phì vùng bụng. Đây là tình trạng tích tụ mỡ nội tạng quanh các cơ quan trong ổ bụng, có liên quan mật thiết với nguy cơ bệnh chuyển hóa.

Theo TS. Akhil Deshmukh, chuyên gia gan mật và ghép gan tại Bệnh viện Aster Whitefield (Ấn Độ), một trong những nguyên nhân chính là mô hình khẩu phần ăn chay phổ biến thường chứa lượng carbohydrate tinh chế cao. Những thực phẩm như gạo trắng, bột mì tinh luyện, bánh mì, hoặc các món ăn chế biến từ khoai tây thường chiếm phần lớn trong bữa ăn.

Carbohydrate là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, khi lượng carbohydrate – đặc biệt là tinh bột tinh chế – được tiêu thụ vượt quá nhu cầu năng lượng, cơ thể sẽ chuyển hóa phần glucose dư thừa thành chất béo để dự trữ. Quá trình này kéo dài có thể dẫn đến tích tụ mỡ nội tạng, làm tăng nguy cơ mắc các rối loạn chuyển hóa.

Nhiều trường hợp người ăn chay nhưng vẫn thừa cân, đặc biệt là béo phì vùng bụng.

2. Lý do ăn chay gây tăng mỡ bụng

2.1 Lạm dụng tinh bột tinh chế làm tăng tích tụ mỡ nội tạng

Tinh bột tinh chế là loại carbohydrate đã bị loại bỏ phần lớn chất xơ và vi chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến. Khi ăn vào, chúng được hấp thu nhanh, làm tăng nhanh nồng độ đường huyết. Sự dao động mạnh của đường huyết khiến cơ thể phải tiết ra nhiều insulin – hormone giúp đưa glucose vào tế bào. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, cơ thể có thể giảm nhạy cảm với insulin, từ đó làm tăng nguy cơ kháng insulin. Kháng insulin là một trong những cơ chế quan trọng dẫn đến tích tụ mỡ bụng và các rối loạn chuyển hóa.

Ngoài ra, mỡ nội tạng không chỉ đơn thuần là mô dự trữ năng lượng. Đây là loại mô có hoạt động chuyển hóa mạnh, có thể giải phóng các axit béo tự do và các chất trung gian gây viêm vào máu. Các chất này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến gan, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu – hiện nay được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa (MASLD). Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây bệnh gan mạn tính trên toàn cầu.

Điều đáng lưu ý là gan nhiễm mỡ thường không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi xét nghiệm men gan tăng hoặc qua siêu âm, chụp cắt lớp cho thấy gan có tình trạng tích tụ mỡ.

2.2 Thiếu protein trong khẩu phần ăn chay gây tăng mỡ bụng

Một yếu tố khác góp phần làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ bụng ở người ăn chay là lượng protein trong khẩu phần không đủ. Protein đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể. Đây là dưỡng chất cần thiết để duy trì khối lượng cơ bắp, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và tạo cảm giác no sau bữa ăn.

Trong nhiều chế độ ăn chay, protein chất lượng cao thường bị thiếu nếu khẩu phần không được xây dựng hợp lý. Khi không tiêu thụ đủ các nguồn protein thực vật như đậu, đậu phụ, các loại hạt, sữa, sữa chua hoặc phô mai, người ăn chay dễ cảm thấy đói nhanh hơn.

Khi cảm giác no không được duy trì, nhiều người có xu hướng ăn thêm các thực phẩm giàu tinh bột để bù năng lượng, dẫn đến tổng lượng carbohydrate tăng cao. Về lâu dài, việc thiếu protein còn có thể khiến khối lượng cơ bắp giảm dần. Cơ bắp là mô tiêu thụ năng lượng lớn của cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tốc độ trao đổi chất. Khi khối lượng cơ giảm, quá trình chuyển hóa năng lượng cũng chậm lại. Điều này khiến cơ thể dễ tích trữ mỡ hơn, đặc biệt là ở vùng bụng.

2.3 Lượng calo ẩn trong các thực phẩm chay siêu chế biến

Bên cạnh khẩu phần giàu tinh bột, xu hướng sử dụng các sản phẩm chay chế biến sẵn cũng là yếu tố góp phần làm tăng lượng calo nạp vào. Nhiều loại thực phẩm được quảng cáo là “thuần chay” hoặc “chay” như bánh ngọt, đồ ăn vặt chiên rán, mì ăn liền, đồ uống có đường hoặc thực phẩm đóng gói sẵn. Mặc dù không chứa thịt, những sản phẩm này thường có hàm lượng đường, chất béo và năng lượng cao.

Các loại thực phẩm này cũng thường chứa ít chất xơ và protein – hai yếu tố giúp tạo cảm giác no lâu. Khi ăn những thực phẩm này, cơ thể dễ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn mức cần thiết. Nếu thói quen này kéo dài, năng lượng dư thừa sẽ được tích trữ dưới dạng mỡ, trong đó mỡ nội tạng là dạng tích tụ phổ biến.

3. Béo phì vùng bụng – nguy cơ sức khỏe cần lưu ý

Béo phì vùng bụng, hay còn gọi là béo phì trung tâm, được xem là một yếu tố nguy cơ quan trọng của nhiều bệnh không lây nhiễm. Nhiều nghiên cứu cho thấy tình trạng này có liên quan chặt chẽ với kháng insulin, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và bệnh tim mạch.

Một số người dù có chỉ số khối cơ thể (BMI) ở mức bình thường vẫn có thể tích tụ mỡ nội tạng nhiều. Tình trạng này đôi khi được gọi là “gầy nhưng nhiều mỡ”, khá phổ biến ở các quần thể châu Á. Vì vậy, đánh giá sức khỏe chuyển hóa không chỉ dựa vào cân nặng mà còn cần xem xét vòng eo, tỷ lệ mỡ cơ thể và các chỉ số xét nghiệm liên quan.

4. Cách xây dựng chế độ ăn chay cân bằng

Chế độ ăn chay vẫn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được xây dựng cân đối. Người ăn chay nên chú ý đa dạng hóa nguồn thực phẩm, thay vì tập trung quá nhiều vào tinh bột.

Một khẩu phần ăn chay hợp lý cần bao gồm:

Ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, kê.

Các loại đậu và đậu phụ để cung cấp protein thực vật.

Các loại hạt và hạt giống như hạnh nhân, óc chó, hạt chia.

Rau xanh và trái cây để bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Ngoài ra, việc kiểm soát khẩu phần ăn cũng rất quan trọng. Ngay cả thực phẩm lành mạnh nếu ăn quá nhiều vẫn có thể làm tăng tổng năng lượng nạp vào.

Bên cạnh chế độ ăn, hoạt động thể lực đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát mỡ nội tạng. Các bài tập sức mạnh giúp duy trì khối lượng cơ, trong khi các hoạt động aerobic như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội hỗ trợ đốt cháy năng lượng dư thừa. Giấc ngủ đầy đủ và kiểm soát căng thẳng cũng góp phần cải thiện quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Cốt lõi không nằm ở việc ăn chay hay ăn mặn, mà ở chất lượng và cấu trúc của khẩu phần ăn. Một chế độ ăn chay cân bằng, giàu thực phẩm nguyên chất, nhiều chất xơ và protein thực vật có thể giúp duy trì sức khỏe lâu dài. Ngược lại, nếu khẩu phần chủ yếu là tinh bột tinh chế và thực phẩm chế biến sẵn, nguy cơ tích tụ mỡ bụng vẫn có thể xảy ra. Do đó, để kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ bệnh chuyển hóa, người ăn chay cần chú ý đến sự cân bằng dinh dưỡng, duy trì vận động thường xuyên và theo dõi các chỉ số sức khỏe định kỳ.

Theo suckhoedoisong.vn