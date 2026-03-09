Thầy thuốc ưu tú luôn tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Gần 30 năm cống hiến vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bác sĩ Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên luôn nêu cao tinh thần y đức, xứng đáng với danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”.

Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Hưng - Giám đốc Bệnh viên Đa khoa Phúc Yên tận tình thăm khám, hỏi han tình hình sức khỏe bệnh nhân.

Trải qua nhiều vị trí công tác, từ bác sĩ điều trị, lãnh đạo phòng chức năng đến cương vị hiện tại, bác sĩ Nguyễn Văn Hưng mãi khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”. Trong thực hiện nhiệm vụ, bác sĩ Hưng tâm huyết với công việc, phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm và hết lòng phục vụ Nhân dân.

Nắm giữ vai trò người đứng đầu, bác sĩ Hưng thực hiện đúng, đầy đủ các chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên giữ mối liên hệ với các chi ủy, gương mẫu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; nhiệt tình tham gia công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể ở địa phương, đơn vị và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên mới. Bên cạnh đó, bác sĩ tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện; tổ chức, theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch đã đề ra, đồng thời có biện pháp khen thưởng kịp thời các cá nhân đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Xác định con người là yếu tố then chốt, bác sĩ Hưng luôn quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thầy thuốc. Mặt khác, chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xây dựng phong cách phục vụ tận tình, chu đáo với phương châm: “Lấy người bệnh làm trung tâm”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hưng chia sẻ: Sự hài lòng của người bệnh chính là thước đo quan trọng nhất cho chất lượng hoạt động của bệnh viện. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên; quan tâm cử cán bộ, y bác sĩ tham gia các lớp rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cũng như thái độ trong giao tiếp với người bệnh của đội ngũ thầy thuốc.

Nhờ sự định hướng đúng đắn cùng nỗ lực không ngừng của tập thể y, bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã mở rộng, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Trong năm 2025, đơn vị đã thực hiện 69 kỹ thuật mới, gồm 47 kỹ thuật lâm sàng, 22 kỹ thuật cận lâm sàng. Trong đó có những kỹ thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, như: Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối; phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo; tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học; phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi, cắt túi mật; phẫu thuật cắt thân đuôi tụy kèm cắt lách; tiêm thuốc tiêu sợi huyết điều trị đột quỵ não trong giờ vàng... Qua đó, không chỉ giúp người dân tiếp cận kỹ thuật y khoa tiên tiến ngay tại địa phương, tiết kiệm chi phí, thời gian điều trị, mà còn góp phần giảm tải cho tuyến Trung ương.

Những năm gần đây, bác sĩ Hưng còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học với vai trò chủ nhiệm nhiều đề tài được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn khám, điều trị bệnh. Tiêu biểu là Đề tài “khảo sát thực trạng đái tháo đường thai kỳ ở thai phụ tuổi thai 24 – 28 tuần” (năm 2025) giúp bác sĩ quản lý thai kỳ, kiểm soát tốt đường huyết ở thai phụ giúp thai phát triển khỏe mạnh, có một thai kỳ an toàn, tránh những hậu quả do bệnh gây ra, như: Thai to gây mắc vai khi đẻ, hạ đường huyết sơ sinh, đa ối, dị tật bẩm sinh, tiền sản giật, tăng nguy cơ mổ lấy thai, sinh non, băng huyết sau sinh...

Với những nỗ lực của cá nhân bác sĩ Nguyễn Văn Hưng và sự đoàn kết của tập thể Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, hàng năm, đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2025, các chỉ tiêu được giao đều vượt kế hoạch, như: Khám cho trên 214.000 lượt người; điều trị nội trú cho trên 60.000 lượt bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh đạt 131%... Những con số ấy phản ánh niềm tin của Nhân dân đối với chất lượng phục vụ của bệnh viện.

Giai đoạn 2020 – 2025, ghi nhận những đóng góp của người Thầy thuốc ưu tú, Giám đốc bệnh viện cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tặng thưởng nhiều bằng khen, Bộ Y tế trao tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe Nhân dân. Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2030, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Hưng là một trong những điển hình của ngành Y tế được vinh danh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Bùi Minh