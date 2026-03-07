5 nhóm người không nên uống nước đậu đen rang

Nước đậu đen rang từ lâu đã được biết giúp thanh nhiệt, giải độc và giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, ít ai biết loại thức uống này có tính hàn cực mạnh và chứa những hoạt chất có thể gây phản tác dụng đối với 5 nhóm người.

Nước đậu đen rang được coi là phương pháp giải độc, giảm cân nhờ giàu anthocyanin và saponin. Tuy nhiên, các hoạt chất này có thể gây tương tác ngược hoặc làm trầm trọng bệnh lý nền nếu dùng sai đối tượng. Việc lạm dụng thay nước lọc hằng ngày tiềm ẩn nguy cơ suy kiệt vi chất và gây áp lực nặng nề lên hệ tiêu hóa mà ít người lường trước được.

1. 5 nhóm người không nên uống nước đậu đen rang

Có một số nhóm người không phù hợp uống nước đậu đen rang.

Người có cơ địa hàn, chân tay lạnh

Nước đậu đen theo Đông y có tính hàn (mát). Đối với những người vốn đã có cơ địa hàn, biểu hiện qua việc thường xuyên sợ lạnh, chân tay lạnh, hay bị đi ngoài phân lỏng hoặc tiêu chảy, việc uống nước đậu đen rang sẽ nguy hiểm hơn.

Theo các nghiên cứu về dược lý học cổ truyền, việc nạp quá nhiều thực phẩm tính hàn vào cơ thể đang bị hư hàn sẽ làm tổn thương dương khí của tỳ vị. Điều này khiến hệ tiêu hóa càng thêm đình trệ, gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu và làm trầm trọng hơn các bệnh lý về đường ruột.

Người đang dùng thuốc chữa bệnh

Đây là sai lầm phổ biến nhất khiến nhiều người rơi vào tình trạng “tiền mất tật mang”. Trong đậu đen chứa hàm lượng lớn phytate và các loại protein đặc biệt có khả năng kết tủa với các thành phần hóa học trong thuốc. Khi uống nước đậu đen gần thời điểm uống thuốc, các hoạt chất trong đậu đen sẽ phản ứng với các thành phần kim loại hoặc hoạt chất của thuốc, làm giảm đáng kể hiệu quả điều trị.

Do đó, nếu đang điều trị bệnh bằng thuốc (đặc biệt là thuốc Tây y), hãy tránh uống nước đậu đen trong khoảng 4 - 6 tiếng trước và sau khi uống thuốc để đảm bảo dược tính.

Người mắc bệnh thận nặng

Mặc dù đậu đen tốt cho thận của người bình thường nhưng đối với người đã suy giảm chức năng thận, đây lại là một “gánh nặng” khủng khiếp.

Đậu đen rất giàu kali và phốt pho. Khi thận bị suy yếu, khả năng đào thải các khoáng chất này giảm mạnh. Sự tích tụ kali trong máu (Hyperkalemia) có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, thậm chí là ngưng tim đột ngột.

Người cao tuổi và trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa yếu

Hàm lượng protein trong đậu đen rất cao (chiếm khoảng 24%), bao gồm nhiều acid amin thiết yếu. Tuy nhiên, đây lại là “con dao hai lưỡi”.

Với trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, khó lòng chuyển hóa hết lượng protein khổng lồ trong đậu đen, dễ dẫn đến biếng ăn, chướng bụng.

Với người cao tuổi, khả năng hấp thụ của đường ruột giảm sút, uống nhiều nước đậu đen có thể gây áp lực cho hệ thống bài tiết và tiêu hóa, dẫn đến mệt mỏi, khó ngủ.

Người bị viêm loét dạ dày, hành tá tràng

Nước đậu đen rang chứa nhiều chất xơ hoà tan và các hợp chất phức tạp. Đối với người có niêm mạc dạ dày đang bị tổn thương, những chất này có thể kích thích tiết acid dạ dày nhiều hơn, làm vết loét trở nên trầm trọng và gây đau thắt bụng.

Nhiều người vì muốn giảm cân thần tốc mà uống 2 - 3 lít nước đậu đen mỗi ngày thay cho nước lọc. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm.

Phytate trong đậu đen là một chất cản trở hấp thụ khoáng chất (Anti-nutrient). Nếu uống quá nhiều, phytate sẽ gắn kết với canxi, sắt và kẽm trong thực phẩm, khiến cơ thể bị thiếu hụt vi chất trầm trọng, dẫn đến loãng xương và thiếu máu.

2. Cách uống nước đậu đen “đúng chuẩn” không gây hại

Để tận dụng tối đa lợi ích, nên tuân thủ các nguyên tắc sau:

Không uống quá nhiều: Chỉ nên uống 2 - 3 cốc (khoảng 500 ml) mỗi tuần. Tuyệt đối không thay thế nước lọc hoàn toàn.

Phải rang chín: Đậu đen phải được rang chín kỹ trước khi nấu nước để trung hòa bớt tính hàn và các chất ức chế dinh dưỡng.

Không cho thêm đường: Đường sẽ làm mất đi tác dụng giải độc và gây tăng đường huyết đột ngột.

Uống ấm: Nên uống nước khi còn ấm để hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Nước đậu đen rang chỉ thực sự có lợi nếu sử dụng đúng đối tượng và liều lượng. Nếu thuộc 5 nhóm người kể trên, hãy cân nhắc kỹ hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa loại thức uống này vào thực đơn hằng ngày.

Theo suckhoedoisong.vn