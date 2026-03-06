5 dưỡng chất và bí quyết ăn uống giúp đẩy lùi dị ứng mùa Xuân

Thay vì phụ thuộc vào thuốc, có thể thiết lập “hàng rào bảo vệ” cơ thể khỏi dị ứng mùa xuân bằng các thục phẩm tự nhiên. Dưới đây là 5 dưỡng chất có trong thực phẩm giúp cơ thể vượt qua mùa hoa nở không còn lo hắt hơi hay ngứa mắt...

Dị ứng mùa xuân là hệ quả của việc hệ miễn dịch phản ứng quá mức với các tác nhân như phấn hoa, bào tử nấm mốc bằng cách giải phóng histamine vào máu. Tình trạng này không chỉ gây ra những cơn sụt sịt, đỏ mắt mệt mỏi mà còn làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống và hiệu suất làm việc.

Việc chủ động bổ sung các dưỡng chất kháng viêm tự nhiên chính là giải pháp bền vững giúp cơ thể tự xây dựng “lá chắn” từ bên trong, giúp bạn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mùa khởi đầu trong năm.

1. Nguyên nhân gây dị ứng mùa xuân

Dị ứng xảy ra khi hệ thống miễn dịch của một người coi một số protein nhất định, được gọi là chất gây dị ứng, là vi trùng hoặc vật thể lạ. Khi cơ thể gặp chất gây dị ứng lần đầu tiên và tạo ra các kháng thể gắn vào các loại tế bào cụ thể. Quá trình này, được gọi là sự nhạy cảm, khiến cơ thể bị dị ứng vào lần tiếp theo khi gặp phải chất gây dị ứng. Khi điều này xảy ra, các tế bào sẽ giải phóng histamines - chất hóa học gây ra các triệu chứng khó chịu như hắt hơi, ho và phát ban trên da.

Các chất gây dị ứng khác nhau gây ra vấn đề cho những người khác nhau. Các nguyên nhân phổ biến nhất gây dị ứng vào mùa xuân bao gồm phấn hoa của cây cỏ, bào tử nấm mốc và côn trùng.

2. 5 dưỡng chất giúp cơ thể vượt qua bệnh dị ứng mùa xuân

Quercetin - lớp màng bảo vệ tự nhiên

Các loại quả mọng có chứa quercetin giúp giảm viêm đối với dị ứng mùa xuân.

Quercetin kháng histamine tự nhiên nhờ khả năng ngăn chặn các tế bào miễn dịch giải phóng chất gây dị ứng vào cơ thể. Đây là một sắc tố thực vật thuộc nhóm flavonoid, có mặt dồi dào trong các thực phẩm quen thuộc như táo, hành tây, tỏi, trà xanh, bông cải xanh và các loại quả mọng.

Nhờ hoạt động như một chất chống viêm mạnh mẽ, quercetin không chỉ bảo vệ tế bào mà còn giúp làm dịu nhanh chóng các triệu chứng khó chịu của sốt virus, giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày giao mùa.

Vitamin C - khắc tinh của dị ứng

Nếu quercetin ngăn chặn việc giải phóng histamine thì vitamin C lại đóng vai trò như một “cỗ máy” dọn dẹp lượng chất này đã tồn tại trong máu. Những thực phẩm như kiwi, cam, bưởi, ớt chuông và khoai lang không chỉ cung cấp nguồn năng lượng dồi dào mà còn giúp giảm trực tiếp các phản ứng sụt sịt, ngứa mắt và hắt hơi liên tục. Đặc biệt, vitamin C còn giúp tăng cường sức đề kháng tổng thể, giúp niêm mạc đường hô hấp trở nên vững chắc hơn trước sự tấn công của các hạt phấn hoa li ti trong không khí.

Omega-3 chống viêm mạnh mẽ

Chất béo omega-3 từ lâu đã nổi tiếng với khả năng chống viêm mạnh mẽ, đây chính là “vũ khí” quan trọng giúp giảm thiểu các phản ứng tiêu cực khi cơ thể gặp chất gây dị ứng. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi hay các loại hạt như hạt lanh, hạt chia giúp ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm ở đường hô hấp.

Nhiều nghiên cứu thực chứng đã chỉ ra rằng, một chế độ ăn giàu omega-3 có liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ mắc viêm mũi dị ứng, giúp người bệnh duy trì hơi thở thông thoáng và giảm hẳn cảm giác mệt mỏi do dị ứng gây ra.

Probiotics bảo vệ cơ thể từ bên trong

Khoa học đã chứng minh rằng hơn 70% hệ miễn dịch nằm ở đường ruột, vì vậy việc bổ sung probiotics (lợi khuẩn) là cách bền vững nhất để kiểm soát dị ứng từ gốc rễ.

Thông qua các thực phẩm lên men như sữa chua, kombucha, kim chi hay dưa cải bắp, bạn đang nạp vào cơ thể những vi khuẩn tốt có khả năng điều chỉnh phản ứng miễn dịch. Các lợi khuẩn này giúp giảm thiểu việc sản sinh các kháng thể gây dị ứng, từ đó ngăn chặn tình trạng cơ thể “phản ứng quá đà” trước các tác nhân vô hại từ môi trường mùa xuân.

Bromelain giảm kích ứng đường hô hấp

Quả dứa chứa một loại enzyme đặc biệt mang tên bromelain, có tác dụng cực kỳ hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị dị ứng. Bromelain hoạt động bằng cách làm giảm tình trạng sưng tấy và viêm nhiễm tại các xoang mũi, đồng thời hỗ trợ làm loãng dịch nhầy giúp đường thở trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đối với những người thường xuyên bị khó thở hoặc nghẹt mũi vào mùa xuân, việc bổ sung dứa tươi vào thực đơn hàng ngày chính là giải pháp tự nhiên giúp giảm kích ứng và mang lại cảm giác dễ chịu tức thì.

3. Bí quyết ăn uống để đạt hiệu quả cao nhất

Để 5 dưỡng chất trên phát huy tác dụng cho sức khỏe, nên lưu ý:

Ăn tươi sống: Quercetin và vitamin C rất dễ bị phân hủy bởi nhiệt độ cao. Hãy ưu tiên ăn trái cây tươi và rau sống.

Kiên trì: Hãy bắt đầu bổ sung các thực phẩm này từ khoảng 2 tuần trước khi mùa dị ứng bắt đầu (thường là cuối tháng 1) để cơ thể có thời gian xây dựng hàng rào bảo vệ.

Kết hợp đa dạng: Thay vì chỉ ăn một loại, hãy kết hợp chúng (ví dụ: một bát salad gồm ớt chuông, hành tây và dứa) để tạo ra hiệu ứng cộng hưởng.

Lời khuyên

Mặc dù thực phẩm hỗ trợ rất tốt nhưng nếu triệu chứng dị ứng trở nên nghiêm trọng (khó thở nặng, sưng phù mặt), hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Đừng quên giữ vệ sinh nhà cửa, đóng cửa sổ vào những ngày nồng độ phấn hoa cao để bảo vệ bản thân toàn diện nhất.

Theo suckhoedoisong.vn