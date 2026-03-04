Từ năm 2027, các bác sĩ sẽ phải vượt qua “kỳ thi” đánh giá năng lực hành nghề

Kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh sẽ được triển khai theo luật định từ năm 2027, với mục tiêu bảo đảm chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và nâng cao uy tín đội ngũ y tế.

Bác sĩ phải trải qua kỳ thi quốc gia

Ngày 2/3, Hội đồng Y khoa quốc gia công bố thông tin về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Theo Giáo sư Nguyễn Viết Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa quốc gia, việc kiểm tra, đánh giá năng lực là yêu cầu bắt buộc của luật, được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP. Mục tiêu là bảo đảm người hành nghề có đủ năng lực chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo đảm an toàn cho người bệnh.Hoạt động này không nhằm tạo thêm rào cản mà là công cụ chuẩn hóa chất lượng hành nghề, bảo vệ quyền lợi người bệnh và nâng cao uy tín đội ngũ nhân viên y tế. Đây cũng là bước đi cần thiết để từng bước chuẩn hóa nguồn nhân lực y tế theo tiêu chuẩn chung, phù hợp xu thế hội nhập quốc tế.

Theo lộ trình, năm 2027, Hội đồng Y khoa quốc gia sẽ tổ chức kiểm tra đối với chức danh bác sĩ (bao gồm: bác sĩ y khoa, bác sĩ răng - hàm - mặt, bác sĩ y học cổ truyền và bác sĩ y học dự phòng). Từ năm 2028, Hội đồng sẽ triển khai kiểm tra với y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh; từ năm 2029 áp dụng đối với các chức danh như kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.

Giáo sư Tiến cho biết việc triển khai sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp, có tính chuyển tiếp, bảo đảm không gây xáo trộn đối với người hành nghề và các cơ sở đào tạo.

Những bác sĩ không đạt có thể đăng ký dự thi lại; trường hợp không đạt nhiều lần sẽ phải xem xét chuyển hướng nghề nghiệp. Kỳ kiểm tra cũng góp phần phản ánh chất lượng đào tạo của các cơ sở y khoa.

4 mục tiêu chính

Giáo sư Nguyễn Hữu Tú - Ủy viên Hội đồng Y khoa quốc gia cho biết việc thiết kế nội dung đánh giá được tham khảo kinh nghiệm quốc tế có chọn lọc, đồng thời dựa trên các chuẩn năng lực quốc gia đã ban hành và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Theo ông, thế giới không có mô hình đánh giá duy nhất; mỗi quốc gia tổ chức theo cách riêng, phù hợp với hệ thống đào tạo và quản lý hành nghề. Đào tạo y khoa là quá trình liên tục đến khi người thầy thuốc đủ năng lực hành nghề ở trình độ chuyên khoa. Sáu năm đào tạo bác sĩ đa khoa chỉ là nền tảng. Vì vậy, kỳ kiểm tra năng lực quốc gia chỉ là một mắt xích trong toàn bộ tiến trình đào tạo, không phải điểm kết thúc.

Một kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ hành nghề cần bảo đảm bốn mục tiêu chính:

Bảo vệ an toàn người bệnh.

Thiết lập chuẩn năng lực thống nhất trên toàn quốc.

Tạo điều kiện cho hành nghề và đào tạo sau đại học.

Tăng tính tương thích với chuẩn mực quốc tế. Kỳ thi dự kiến tổ chức tại 6 vùng trên cả nước nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh. Năm 2027, kỳ thi đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 12 để bảo đảm quyền lợi cho người tốt nghiệp. Từ năm 2028 sẽ tổ chức hai đợt mỗi năm (dự kiến vào tháng 10 và tháng 3), giúp thí sinh không phải chờ quá lâu nếu chưa đạt. Theo Giáo sư Tú, Hội đồng Y khoa quốc gia sẽ xây dựng ngân hàng đề thi chuẩn hóa, hệ thống quản trị thi, quy trình đăng ký - tổ chức - chấm thi - phúc khảo cùng các quy chế pháp lý liên quan. Toàn bộ quy trình được thiết kế theo hướng minh bạch, chặt chẽ, tương tự các kỳ thi quốc gia lớn, nhằm bảo đảm công bằng và kiểm soát chất lượng.

