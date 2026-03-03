Y tế
Khám sức khoẻ sinh sản miễn phí nhân dịp ngày 8/3

Từ ngày 2-6/3, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe sinh sản miễn phí với thông điệp ý nghĩa: “8/3 - TẶNG NÀNG MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT HƠN HOA!”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ sinh sản & Nam học triển khai nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện cho các cặp vợ chồng trên địa bàn và khu vực lân cận.

Ngay từ đầu giờ sáng ngày đầu tiên triển khai, rất đông các cặp vợ chồng đã có mặt để đăng ký và thăm khám.

Khi tham gia, các cặp đôi sẽ được thăm khám và tư vấn trực tiếp bởi các bác sĩ chuyên môn cao trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và nam học; thực hiện các siêu âm, xét nghiệm chuyên sâu cho cả hai vợ chồng; đồng thời được giải đáp mọi thắc mắc và xây dựng lộ trình điều trị mang tính cá nhân hóa, phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Nhiều cặp vợ chồng chủ động kiểm tra sức khỏe sinh sản, lắng nghe tư vấn chuyên sâu từ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Hoạt động không chỉ thể hiện sự quan tâm của ngành y tế đối với sức khỏe phụ nữ và hạnh phúc gia đình, mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc thăm khám, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các vấn đề liên quan đến sinh sản.

Nhân dịp 8/3, thay vì những bó hoa truyền thống, việc chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe sinh sản được xem là món quà thiết thực, bền vững và ý nghĩa hơn bao giờ hết dành tặng người phụ nữ yêu thương.

Chương trình khám sức khoẻ miễn phí mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút đông đảo người tham gia.

Lê Minh


Lê Minh

