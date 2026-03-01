Vì sự hài lòng của người bệnh

Trong hành trình phát triển, sự đột phá về công nghệ cùng tinh thần y đức “lương y như từ mẫu” đã giúp ngành Y tế tỉnh Phú Thọ khẳng định vững chắc vị thế trung tâm y tế vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đây không chỉ là thành tựu về những con số, mà còn là hành trình mang lại “nụ cười hài lòng” và niềm tin trọn vẹn của người dân Đất Tổ đối với ngành Y tế.

Hệ thống Telehealth khám chữa bệnh từ xa đã kết nối xuyên suốt từ tuyến xã đến Trung ương.

Bước chuyển từ tư duy sang hành động

Nhìn lại chặng đường phát triển, đặc biệt là những năm gần đây, ngành Y tế tỉnh Phú Thọ đã ghi dấu nhiều “cột mốc” quan trọng, thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện và bền vững.

Thực hiệncác nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, ngành Y tế đã chủ động tham mưu UBND tỉnh sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực hoạt động y tế cơ sở; chuyển trạm y tế về UBND xã quản lý khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, năng lực điều hành và giám sát dịch bệnh của hệ thống y tế dự phòng đã được rèn luyện, thử thách qua đại dịch Covid-19, tạo lập nền tảng an ninh y tế vững chắc trong tình hình mới. Ngành luôn xác định và thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW “Y tế dự phòng là nền tảng, y tế cơ sở là then chốt” để bảo vệ sức khỏe người dân từ sớm, từ xa.

Việc thành lập những trung tâm chuyên sâu, mũi nhọn trong các bệnh viện đa khoa tỉnh cũng là bước tiến lớn trong nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Nhằm khẳng định vị thế trung tâm vùng, ngành Y tế tỉnh đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao loại đặc biệt vốn trước đây chỉ thực hiện được ở tuyến Trung ương. Việc người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương không chỉ giảm tải cho tuyến trên, mà còn khẳng định vai trò của Phú Thọ là trung tâm y tế khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Trong những năm qua, ngành Y tế đã triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển lĩnh vực khám chữa bệnh, nhất là ở các bệnh viện tuyến tỉnh, nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm Trung ương được thực hiện. Điều trị các bệnh về tim mạch là một trong những thế mạnh hàng đầu của tỉnh. Đội ngũ y, bác sĩ đã làm chủ các kỹ thuật phức tạp, giúp người dân trong tỉnh và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao. Tỉnh cũng đầu tư mạnh vào các trung tâm chuyên sâu, thực hiện các kỹ thuật như phẫu thuật robot, điều trị bằng gia tốc tuyến tính và các phẫu thuật nội soi ung thư phức tạp. Triển khai các kỹ thuật điều trị bệnh lý máu chuyên sâu, bao gồm các phương pháp điều trị hỗ trợ hiện đại cho bệnh nhân ung thư máu. Ngoài ra, còn thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), điều trị và chăm sóc trẻ sơ sinh cực non tháng, nhẹ cân. Phẫu thuật nội soi khớp, thay khớp háng, khớp gối và các kỹ thuật can thiệp chẩn đoán hình ảnh tiên tiến như MRI 3.0 Tesla cũng được ứng dụng rộng rãi...

Để có được kết quả đó, ngành Y tế đã đầu tư và thực hiện các giải pháp “đi tắt đón đầu” về công nghệ và kỹ thuật. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện đa khoa thành lập và tập trung vào các trung tâm chuyên sâu trong bệnh viện như: Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Trung tâm đột quỵ... đã giúp tập trung nguồn lực mũi nhọn để phát triển chuyên môn kỹ thuật. Các đơn vị y tế chủ động ký hợp tác, mời các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện K Trung ương, Bệnh viện Tim.... chuyển giao các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, đào tạo theo phương thức cầm tay chỉ việc để cán bộ y tế độc lập thực hiện các dịch vụ kỹ thuật.

Đồng thời, ngành Y tế tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại như máy MRI 3.0 Tesla, hệ thống nội soi siêu âm, máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy, hệ thống máy xạ hình thế hệ mới SPECT/CT tiên tiến nhất hiện nay... góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế, người dân được hưởng dịch vụ cao cấp ngay tại tỉnh với chi phí hợp lý, giảm tải áp lực cho các bệnh viện trung ương. Ngành cũng triển khai sớm hệ thống “Bệnh viện thông minh”. Theo đó, các bệnh viện đã thực hiện bệnh án điện tử, không dùng tiền mặt, đặt lịch khám qua ứng dụng. Hệ thống Telehealth khám chữa bệnh từ xa kết nối từ tuyến xã lên tỉnh và từ tuyến tỉnh lên Trung ương đã giúp xử lý các ca bệnh nặng thuận lợi tại chỗ.

Đồng thời, ngành đổi mới phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh; phát triển hệ thống công tác xã hội, trợ giúp người bệnh; xây dựng bệnh viện “xanh - sạch - đẹp”, mô hình bệnh viện số, bệnh viện thông minh.

Giữ trọn y đức

Trong thời đại mới, y đức không chỉ là trái tim của nghề y, mà còn là trí tuệ, trách nhiệm nghề nghiệp và khả năng “chạm tới trái tim người bệnh”, mang lại sự an tâm, giảm bớt nỗi sợ hãi và niềm tin trong hành trình điều trị bệnh của bệnh nhân. Đó là tinh thần học tập suốt đời, không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ công nghệ và hành nghề dựa trên chuẩn mực khoa học. Mỗi quyết định chuyên môn liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người đòi hỏi sự chính xác, cẩn trọng và minh bạch. Giỏi chuyên môn cũn là biểu hiện cao nhất của đạo đức nghề nghiệp.

Các bác sĩ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp - Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ sử dụng kỹ thuật tạo luồng thông cửa chủ trong gan (TIPS).

Ngành Y là lĩnh vực đặc thù, nơi niềm tin của người dân đặt trọn vào từng y, bác sĩ. Vì vậy, mỗi cán bộ y tế không chỉ đại diện cho cá nhân mình, mà còn đại diện cho uy tín chung của toàn ngành. Thực tiễn cho thấy, phía sau những ca trực xuyên đêm, những phòng cấp cứu sáng đèn là biết bao hy sinh thầm lặng của đội ngũ y tế. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lương y như từ mẫu” vẫn vẹn nguyên giá trị. Trong thời đại mới, tinh thần ấy cần được soi chiếu bằng tri thức hiện đại, bằng kỷ cương, trách nhiệm và khát vọng đổi mới. Nhận thức rõ điều này, Sở Y tế đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “vững chuyên môn - sáng y đức - bền nhiệt huyết”.

Để tiếp tục “vững bước vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân”, ngành Y tế xác định tiếp tục tập trung nâng cao năng lực y tế cơ sở và y tế dự phòng, bảo đảm phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, chủ động ứng phó với dịch bệnh và các tình huống y tế công cộng. Tiếp tục phát triển y tế chuyên sâu gắn với vai trò trung tâm y tế vùng, tập trung đầu tư các lĩnh vực mũi nhọn, từng bước hình thành các cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao, giảm chuyển tuyến, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nhất là nhân lực cho y tế cơ sở, y tế dự phòng và các chuyên khoa sâu. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có y đức, chuyên môn vững, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người bệnh làm trung tâm.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ. Tầm nhìn đến năm 2026 - 2030, sẽ hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung ngành Y tế. Khi đó, dữ liệu của người dân sẽ được liên thông thông suốt giữa bệnh viện - bảo hiểm - dân cư, giúp loại bỏ hoàn toàn việc phải kê khai lại thông tin và cho phép chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục cho mỗi người dân. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và đổi mới quản trị ngành Y tế, tăng cường tự chủ, sử dụng hiệu quả nguồn lực, siết chặt kỷ cương, phòng chống tiêu cực, tạo nền tảng phát triển ngành Y tế Phú Thọ bền vững trong giai đoạn mới.

Tiến sĩ Lê Hồng Trung - Giám đốc Sở Y tế cho biết: Dù y học có tiến xa với trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao, thì cốt lõi của nghề y vẫn là lòng nhân ái. Người bệnh không chỉ cần một phác đồ chính xác, mà còn cần một trái tim biết sẻ chia. Sự hài lòng của người bệnh là thước đo chất lượng dịch vụ y tế - phương châm ấy đã và đang trở thành kim chỉ nam hành động của toàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ. Những nụ cười hài lòng của người bệnh chính là phần thưởng cao quý nhất, là động lực để những người lính “áo trắng” tiếp tục viết tiếp những chương mới đầy tự hào trên mảnh đất nguồn cội.

Ngọc Thắng