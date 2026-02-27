Xây dựng ngành Y tế Phú Thọ trở thành trung tâm y khoa của khu vực

Với quyết tâm đổi mới mô hình quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng y tế cơ sở và phát triển các kỹ thuật mũi nhọn, ngành Y tế Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, lấy người dân làm trung tâm, tạo nền tảng vững chắc để đưa Phú Thọ trở thành trung tâm y khoa của khu vực. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Lê Hồng Trung - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế về những kết quả của ngành đã đạt được trong năm 2025 và định hướng trong thời gian tới.

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Hồng Trung - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế.

Phóng viên: Năm 2025, trước nhiều khó khăn và thách thức đan xen, ngành Y tế Phú Thọ đã có những bước chuyển quan trọng. Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật và dấu ấn mà ngành đã đạt được trong năm 2025?

Tiến sĩ Lê Hồng Trung: Năm 2025 là một năm thử thách đối với ngành Y tế Phú Thọ khi đồng thời phải xử lý nhiều nhiệm vụ lớn, chưa có trong tiền lệ. Đây là năm cuối thực hiện nghị quyết của Đảng bộ 3 tỉnh cũ trước khi hợp nhất, đồng thời là năm đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hợp nhất Sở Y tế và một số đơn vị trực thuộc từ 3 khu vực khác nhau, đồng thời chuyển giao trạm y tế về UBND cấp xã quản lý theo quy định mới.

Dù những thay đổi lớn về tổ chức, quản lý và phân cấp, nhưng ngành Y tế Phú Thọ đã không để bất kỳ biến động nào làm đứt gãy chuỗi cung ứng dịch vụ, từ phòng bệnh đến khám, chữa bệnh (KCB), dân số và bảo trợ xã hội. Hoạt động ở tất cả các tuyến vẫn được duy trì thông suốt, không xảy ra thiếu thuốc, thiếu vắc xin, thiếu vật tư... và không ách tắc chỉ đạo chuyên môn hay gián đoạn các can thiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số y tế đạt bước tiến rõ rệt, đến hết 11/9/2025, 100% bệnh viện công lập, trung tâm y tế khu vực của tỉnh đã hoàn thành triển khai bệnh án điện tử, các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Đây không chỉ là thành công về công nghệ mà còn thể hiện quyết tâm của toàn ngành trong cải cách, đổi mới, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Các y, bác sĩ thực hiện ghép tạng cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Các kỹ thuật chuyên môn trong KCB từ cấp cơ bản đến cấp chuyên sâu không ngừng được chú trọng đẩy mạnh. Đáng chú ý, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục là điểm sáng với nhiều nhiều tiến bộ nổi bật, đặc biệt trong ghép tạng, đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép thận, tiến tới ghép gan từ người cho chết não và tham gia vận hành hiệu quả Trung tâm Điều phối ghép tạng cấp tỉnh. Thành tựu này khẳng định vị thế trung tâm kỹ thuật cao của bệnh viện trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Có thể nói, dù đối mặt với nhiều thay đổi lớn, ngành Y tế Phú Thọ vẫn giữ vững sự ổn định, không để suy giảm chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đồng thời vẫn tạo ra được những dấu ấn chuyên môn và quản lý rất đáng ghi nhận. Những kết quả này là nền tảng quan trọng để ngành bước vào giai đoạn 2026-2030 với tâm thế chủ động, tự tin hơn.

Phóng viên: Trong bối cảnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng cao, ngành Y tế tỉnh đã và đang triển khai những giải pháp gì để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đặc biệt là ở tuyến y tế cơ sở (YTCS)?

Tiến sĩ Lê Hồng Trung: Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ Nhân dân là yêu cầu bắt buộc và là nhiệm vụ ưu tiên của toàn ngành, đặc biệt là tuyến YTCS. Đây là quá trình đòi hỏi sự vào cuộc bằng nhiều giải pháp đồng bộ, liên tục và lâu dài. Trong đó, ngành đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành, của từng đơn vị từ tỉnh đến cơ sở; rà soát, xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả công tác thu hút, tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ thầy thuốc. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị thiết yếu cho tuyến cơ sở, nhất là ở miền núi, vùng xa, vùng khó khăn; từng bước chuẩn hóa mô hình trạm y tế cấp xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình để bảo đảm chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và gần dân nhất.

Toàn ngành đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Tập trung hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, từng bước triển khai tư vấn KCB từ xa và tăng cường liên thông dữ liệu giữa các tuyến. Ngành cũng tập trung nâng cao năng lực y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu; tăng cường quản lý bệnh không lây nhiễm ngay tại cộng đồng; củng cố chất lượng công tác tiêm chủng và hệ thống giám sát dịch tễ, bảo đảm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ dịch bệnh ngay từ tuyến xã, phường.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu tại tuyến tỉnh và tuyến khu vực thông qua hợp tác chuyển giao công nghệ từ các bệnh viện tuyến Trung ương và các trường đại học y trong nước và quốc tế. Từng bước phát triển đồng bộ hệ thống cấp cứu ngoại viện, hướng tới bảo đảm kết nối đầy đủ 148/148 xã, phường với các cơ sở KCB, qua đó rút ngắn tối đa thời gian tiếp cận dịch vụ cấp cứu và nâng cao khả năng cứu sống người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong lòng mạch (ivus) trong chẩn đoán và can thiệp tim mạch.

Phóng viên: Năm 2026, ngành Y tế tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân?

Tiến sĩ Lê Hồng Trung: Năm 2026, ngành Y tế Phú Thọ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Trước hết, chúng tôi tiếp tục kiện toàn, sắp xếp hợp lý hệ thống y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù cho ngành. Xây dựng các kế hoạch hành động trung hạn 2026-2030 của Sở Y tế để thực hiện các Nghị quyết, các đề án của tỉnh về lĩnh vực y tế.

Thứ hai, ưu tiên nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đặc biệt là tuyến cơ sở; củng cố năng lực phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển y tế thông minh; hoàn thiện nâng cao hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu toàn ngành, mở rộng các dịch vụ tư vấn, KCB từ xa, ứng dụng AI trong hỗ trợ khám chữa bệnh và phòng bệnh.

Thứ ba, tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; thu hút tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ thầy thuốc; mở rộng hợp tác chuyên môn với các viện chuyên ngành và bệnh viện tuyến Trung ương, các trường đại học y dược.

Thứ tư, tăng cường xã hội hóa và thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm của ngành. Phát triển mạnh mẽ các dịch vụ KCB chuyên sâu, lấy các bệnh viện tuyến tỉnh làm hạt nhân. Đây là bước đi chiến lược nhằm giảm chuyển tuyến và tạo đà phát triển Phú Thọ trở thành trung tâm y khoa của khu vực.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí.

Thuý Hường (thực hiện)