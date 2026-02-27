Điểm sáng phong trào thi đua yêu nước ngành Y tế

Với các giải pháp đồng bộ, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã và đang triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, coi đây là động lực quan trọng để khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, viên chức, người lao động. Thông qua các phong trào thi đua, mỗi cán bộ, y, bác sĩ của đơn vị không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ nhiều kỹ thuật mới, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), cải tiến phong cách phục vụ và xây dựng môi trường y tế thân thiện, hiện đại, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Cứu sống trẻ sơ sinh mắc đa hồng cầu nặng bằng kỹ thuật thay máu.

Động lực từ các phong trào thi đua yêu nước

Xác định công tác thi đua khen thưởng là động lực quan trọng nâng cao chất lượng KCB và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua được phát động gắn với những nhiệm vụ cụ thể như: Nâng cao chất lượng KCB, cải tiến quy trình chuyên môn, xây dựng môi trường y tế xanh - sạch - đẹp, thực hiện văn hóa công sở, đẩy mạnh chuyển đổi số...

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bệnh viện được kiện toàn, đảm bảo việc xét khen thưởng công khai, minh bạch, đúng quy định, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đặc biệt là các cá nhân trực tiếp làm công tác chuyên môn, người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng có nhiều đóng góp thiết thực.

Một trong những nội dung trọng tâm của phong trào thi đua là xây dựng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ “vững chuyên môn, sáng y đức, tận tâm phục vụ”. Thông qua các phong trào thi đua, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động chủ động đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong chăm sóc, điều trị người bệnh.

Năm 2025, Bệnh viện cử 20 cán bộ y tế tham gia đào tạo dài hạn nhằm phát triển chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực. 228 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và 828 lượt cán bộ tham gia đào tạo liên tục để cập nhật kiến thức y khoa theo quy định. Ngoài ra, cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo chỉ đạo tuyến, Đề án 1816 và hoạt động KCB từ xa với nhiều bệnh viện tuyến Trung ương, để đội ngũ cán bộ y tế của bệnh viện được tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành, nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật mới.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được triển khai hiệu quả, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo tại đơn vị. Trong năm 2025, bệnh viện có 56 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến được nghiệm thu, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và quản lý.

Bứt phá mạnh mẽ trong hoạt động chuyên môn

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên thăm hỏi, kiểm tra sức khoẻ người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Xác định “Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ”, Bệnh viện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và KCB, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, giảm bớt các khâu trung gian. Các phong trào thi đua như: “Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp”, “Thực hiện văn hóa công sở”, “Giảm thiểu rác thải nhựa”, “Duy trì 5S tại các khoa phòng”... được triển khai đồng bộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên ứng dụng phần mềm PACS giúp chẩn đoán và điều trị hiệu quả hơn.

Phong trào thi đua được gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, tạo nền tảng để Bệnh viện không ngừng nâng cao năng lực KCB, nhiều kỹ thuật tiên tiến được triển khai thành công, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian chuyển tuyến. Cùng với đó, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, viên chức ngày càng được nâng cao; môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Hiện nay, Bệnh viện đã được phê duyệt hơn 17.000 kỹ thuật, đạt gần 89% danh mục quy định của Bộ Y tế; trong đó, có thể thực hiện hơn 15.000 kỹ thuật, chiếm hơn 77%. Năm 2025, Bệnh viện triển khai thành công 69 kỹ thuật mới; nhiều kỹ thuật khó, phức tạp được thực hiện hiệu quả như: Phẫu thuật thay khớp gối toàn phần, phẫu thuật u não, tạo hình thân đốt sống bằng cement sinh học, phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo; các kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu, sinh thiết gan dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính, xét nghiệm sinh học phân tử Real-time PCR...

Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả đã tạo động lực quan trọng để Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hằng năm. Năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên có hơn 214.000 lượt bệnh nhân tới KCB; trong đó hơn 60.000 lượt điều trị nội trú, đạt 142,2% kế hoạch. Tổng số ca phẫu thuật đạt hơn 10.400 ca, tăng 6,6% so với năm trước; số thủ thuật đạt hơn 254.000 ca, tăng 14,2%; công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 130%. Qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 99,6%, người bệnh ngoại trú đạt 99,8%.

Ghi nhận những thành tích trong công tác chuyên môn và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, từ năm 2022 đến nay, Bệnh viện vinh dự được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tặng Bằng khen; được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen, Công đoàn ngành Y tế tặng Giấy khen; nhiều lần được nhận danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc”.

Thuý Hường