Nữ thầy thuốc ưu tú hết lòng vì người bệnh

Khi các bạn ngủ - chúng tôi thức, khi các bạn nghỉ - chúng tôi làm, khi các bạn mất hy vọng - chúng tôi sẽ mang đến cho bạn hy vọng...! Đó là slogan của những y, bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành Hồi sức mà tôi được nghe khi trò chuyện với Thầy thuốc ưu tú (TTƯT), TS,BS Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Với chị và đồng nghiệp, mỗi ca bệnh đi qua đều để lại những xúc cảm đặc biệt mà ở đó họ dành trọn tâm huyết, nỗ lực vượt qua khó khăn với mong muốn duy nhất giành lại sự sống cho người bệnh.

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai luôn sát sao theo dõi những ca bệnh nặng với mong muốn người bệnh sớm bình phục.

Hành trình vươn tới ước mơ

Ngược dòng thời gian trở về những tháng năm tuổi thơ ở làng hoa Tiên Du, xã Bình Phú, bác sĩ Mai không thể nào quên hình ảnh người cha - một thương binh nặng thường xuyên chống chọi với di chứng của chiến tranh. Những cơn đau dai dẳng, những lần vào viện nối dài đã sớm gieo vào tâm hồn chị câu hỏi thường trực: Làm thế nào để giúp cha bớt đau, để sự sống được níu giữ lâu hơn? Còn mẹ chị - một giáo viên lại dạy con bằng chính sự lao động cần mẫn và tấm lòng nhân hậu. Từ đó, bác sĩ Mai học được sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và niềm tin rằng mọi nỗ lực chân thành đều có thành quả. Ước mơ trở thành bác sĩ từ ấy trong chị lớn dần, thôi thúc vượt qua khó khăn tiến tới ước mơ.

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hệ chính quy tại Trường Đại học Y dược Thái Nguyên, bác sĩ Mai đã chọn ngành Hồi sức cấp cứu - một lĩnh vực đòi hỏi sự nhanh nhạy, kiên trì và bản lĩnh quyết đoán để đưa ra những quyết định đúng đắn trong các tình huống cấp bách. Về công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ngay từ những ngày đầu công tác, chị đã đối mặt với những ca bệnh phức tạp đe dọa tính mạng người bệnh. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy áp lực, chị luôn xem đây là cơ hội để học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năm 2011, bác sĩ Mai tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội. Một năm sau, chị được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến năm 2013, chị giữ chức Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và năm 2019, được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Năm 2023, bác sĩ Mai đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Viện nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108. Từ đó đến nay, TTƯT,TS,BS Nguyễn Thị Thanh Mai là Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Giữa nhiều chuyên ngành của y học, bác sĩ Mai lựa chọn hồi sức tích cực - nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh hơn bao giờ hết. Ở đó, mỗi quyết định chuyên môn đều mang theo sức nặng của thời gian. Trải qua quá trình đào tạo bài bản, từ bác sĩ lâm sàng đến tiến sĩ y học, rồi được phong tặng danh hiệu TTƯT (năm 2025), bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai đã khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu. Nhưng với chị, học vị hay danh hiệu chưa bao giờ là đích đến. “Mong muốn duy nhất là mang lại sự sống cho nhiều người” - đó là điều đồng nghiệp thường nghe chị nhắc tới trong những ca trực dài xuyên đêm.

Người “thuyền trưởng” vững tay chèo

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu là nơi tiếp nhận những ca bệnh nặng, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh chỉ bằng tiếng tút tút kéo dài của máy theo dõi nhịp tim. Vì thế, mỗi ca trực 24/24h, những người thầy thuốc đều không ngủ. Khoa hiện có 58 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên, trong đó 14 bác sĩ sẵn sàng tiếp nhận các ca bệnh nặng không kể giờ giấc, đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất, xử lý các tình huống cấp cứu thuần thục và điều quan trọng là không bao giờ từ bỏ hy vọng.

Ở cương vị là người “thuyền trưởng”, TTƯT,TS,BS Nguyễn Thị Thanh Mai luôn nhắc nhở đồng nghiệp phải thật sự chuyên tâm, không phút lơ là, chủ quan đối với bất kỳ ca bệnh nào, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác và tinh thần thép của đội ngũ y, bác sĩ. Bởi có tới gần 50% bệnh nhân điều trị tại khoa thường ở tình trạng nặng và rất nặng phải thở máy, lọc máu, sử dụng các kỹ thuật khó, máy móc hiện đại.

Dưới sự điều hành của chị, tập thể khoa nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng được đội ngũ chuyên môn vững vàng, đoàn kết, tận tâm. Không khí làm việc nghiêm túc nhưng ấm áp, kỷ cương mà giàu chia sẻ là điều dễ nhận thấy khi mỗi người bệnh, người nhà người bệnh bước chân vào khoa. Ở đó, người đứng đầu luôn gương mẫu từ những việc nhỏ nhất: Thăm khám kỹ lưỡng từng ca bệnh, trực tiếp chỉ đạo các tình huống khó, sẵn sàng có mặt khi đồng nghiệp cần. Sau mỗi thành công cứu sống người bệnh lại như tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, nhân viên y tế trong khoa nỗ lực hơn nữa trong rèn y đức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Không chỉ vững chuyên môn, mỗi cán bộ, điều dưỡng ở khoa còn phải rèn luyện thói quen chịu áp lực, nhất là từ phía người nhà bệnh nhân với tấm lòng bao dung, luôn tự nhắc nhở phải thấm nhuần 12 điều y đức và lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”. “Nếu không có lòng yêu và say nghề, tình yêu thương người bệnh như chính người thân ruột thịt của mình thì người thầy thuốc khó lòng bám trụ nổi. Chúng tôi chỉ mong mang lại sự sống cho nhiều người bệnh hơn nữa, được người bệnh, người nhà người bệnh thấu hiểu và chia sẻ với các y, bác sĩ là niềm hạnh phúc quá lớn lao rồi” - bác sĩ Mai tâm sự. Chính những hy sinh thầm lặng của chị cùng đồng nghiệp trong Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu đã tiếp thêm niềm hy vọng để mỗi người bệnh trân quý hơn giá trị của sức khỏe.

Hồng Nhung