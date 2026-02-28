Đồ uống buổi sáng tốt nhất cho người có cholesterol cao

Chúng ta biết rằng, thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, đậu nành, các loại hạt và chất béo không bão hòa có thể giúp giảm mức cholesterol có hại. Nhưng còn một yếu tố khác nên xem xét, đó là đồ uống.

1. Đồ uống nào giúp giảm cholesterol?

Có nhiều người có mức cholesterol cao mà không biết, nhưng khi biết được tình trạng của mình, việc thay đổi chế độ ăn uống có thể hỗ trợ mức cholesterol khỏe mạnh hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nếu đang muốn giảm mức cholesterol, có một vài loại đồ uống chúng ta có thể uống vào buổi sáng để hỗ trợ quá trình này. Một trong những lời khuyên hàng đầu của các chuyên gia dinh dưỡng là dùng nước ép lựu giàu chất chống oxy hóa.

Nước ép lựu giàu chất chống oxy hóa tốt cho người có cholesterol cao.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước ép lựu là một trong những thức uống buổi sáng hàng đầu giúp giảm mức cholesterol.

Nước ép lựu có màu đỏ đậm, dấu hiệu cho thấy nó chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Nước ép lựu rất giàu polyphenol, chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ cholesterol xấu LDL khỏi tổn thương do oxy hóa, một bước quan trọng trong quá trình hình thành mảng bám.

Trong một nghiên cứu khoa học, tiêu thụ lựu có liên quan đến việc giảm triglyceride (một loại chất béo trong máu) và mức cholesterol xấu LDL đồng thời tăng mức cholesterol tốt HDL.

Những lợi ích này có thể xuất hiện khá nhanh chóng. Một nghiên cứu nhỏ trên những người trưởng thành trung niên có cân nặng cao và rối loạn lipid máu (một tình trạng bao gồm cholesterol cao) cho thấy, những người uống khoảng một cốc nước ép lựu mỗi ngày trong hai tuần đã có tác dụng giảm cholesterol LDL.

Ngoài ra, với người cũng bị tăng huyết áp (cùng với cholesterol cao), nghiên cứu cũng cho thấy, việc tiêu thụ quả lựu có thể giúp giảm huyết áp. Tuy không thể thay thế thuốc nhưng nó có thể là một phần của chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.

2. Cách bổ sung nước ép lựu cho người có cholesterol cao

Dùng nước ép lựu nguyên chất 100%: Tránh các loại nước ép pha trộn (chứa nhiều loại nước ép khác nhau) và chọn loại không thêm đường.

Thêm nước ép lựu vào sinh tố : Thêm nước ép lựu vào sinh tố chứa nhiều chất xơ (như trái cây, rau bina và hạt lanh) để tạo ra loại đồ uống tốt giúp hỗ trợ mức cholesterol khỏe mạnh.

3. Các loại đồ uống khác ngoài nước ép lựu có thể giảm cholesterol

Sinh tố yến mạch và quả mọng

Nước ép lựu là một nguyên liệu tốt nhưng sinh tố cũng là một thức uống tuyệt vời cho bữa sáng với người có cholesterol cao.

Nên dùng sinh tố làm từ sữa yến mạch không đường, các loại quả mọng và hạt chia (tất cả đều là nguồn chất xơ hòa tan) để có một thức uống buổi sáng tốt cho tim mạch.

Lycopene trong nước ép cà chua giúp cải thiện mức cholesterol xấu.

Nước ép cà chua

Chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên dùng một ly nước ép cà chua vì hàm lượng lycopene của nó. Lycopene là một chất chống oxy hóa được tìm thấy trong các loại thực phẩm màu đỏ như cà chua, đã được chứng minh là giúp cải thiện mức cholesterol, đặc biệt là mức cholesterol xấu HDL.

Nước ép cà chua có thể chứa nhiều natri gây hại cho huyết áp, vì vậy nên dùng loại nước ép cà chua ít hoặc không chứa natri.

Trà xanh

Nếu thích một thức uống nhẹ nhàng vào buổi sáng hơn, mọi người có thể chọn một tách trà xanh, loại thức uống giàu chất chống oxy hóa.

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy uống trà xanh có liên quan đến việc giảm nhẹ tổng lượng cholesterol và cholesterol xấu LDL.

Lưu ý: Sức khỏe tim mạch có liên quan đến toàn bộ chế độ ăn uống chứ không chỉ một loại thực phẩm (hoặc đồ uống) cụ thể. Thực hiện những thay đổi nhỏ, bền vững trong thói quen ăn uống có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài. Mọi người nên trao đổi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được tư vấn chế độ ăn uống phù hợp nhất với tình trạng sức khỏe của bản thân.

Theo suckhoedoisong.vn