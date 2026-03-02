4 món phổ biến trên mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng có ý nghĩa mang lại may mắn

Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu) là dịp lễ tâm linh quan trọng đầu năm. Tham khảo 4 món phổ biến trên mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng có ý nghĩa mang lại may mắn.

Rằm tháng Giêng là ngày trăng tròn đầu tiên của một năm mới, là thời điểm mở đầu cho cả một chu kỳ vận hành âm dương. Sau Tết, khí trời và khí người đã giao hòa xong, bắt đầu ổn định và chuyển sang dòng chảy mới. Dân gian có câu “Lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”. Việc cúng lễ cúng rằm tháng Giêng trước hết là lễ tại gia là bàn thờ gia tiên và thần linh trong gia đình. Mâm lễ có thể đơn giản, hương hoa, trà nước, hoa quả, quan trọng là tâm thành và sự chỉn chu.

1. Mâm cỗ cúng gia tiên: Trọn vẹn ý nghĩa văn hóa và giá trị dinh dưỡng

Đối với ban thờ gia tiên, gia chủ có thể linh hoạt sắm cỗ mặn hoặc cỗ chay tùy theo điều kiện và phong tục của gia đình. Dù chọn hình thức nào, một mâm cỗ tươm tất không chỉ hoàn thiện nghi thức tâm linh mà còn cung cấp một bữa ăn giàu dinh dưỡng, cân bằng cho các thành viên trong gia đình sau khi hạ lễ.

Mâm lễ cúng rằm tháng Giêng có thể làm cỗ mặn hay cỗ chay tùy theo điều kiện và thành ý của gia chủ.

Một mâm cỗ truyền thống thường không thể thiếu các món ăn cơ bản với những giá trị thiết thực sau:

Thịt gà luộc: Gà luộc nguyên con ngậm hoa hồng là món ăn biểu tượng cho sự khởi đầu thuận lợi và no đủ. Về mặt sức khỏe, thịt gà luộc là nguồn cung cấp đạm (protein) nạc chất lượng cao, rất dễ tiêu hóa và hấp thu so với các loại thịt đỏ, giúp cơ thể phục hồi năng lượng nhanh chóng.

Xôi gấc: Màu đỏ tươi của xôi gấc tượng trưng cho vận may và phước lành trong năm mới. Dưới góc độ khoa học, màng đỏ của quả gấc chứa hàm lượng lớn beta - carotene (tiền vitamin A). Dưỡng chất này hỗ trợ bảo vệ thị lực, tăng cường sức đề kháng và rất thân thiện với quá trình tái tạo tế bào.

Canh bóng thả hoặc canh măng nấm: Bát canh nóng hổi giúp trung hòa lại mâm cỗ nhiều đạm. Bóng bì heo cung cấp collagen tự nhiên, trong khi nấm hương, mộc nhĩ và các loại rau củ đi kèm mang lại lượng chất xơ hòa tan dồi dào. Chất xơ giúp hệ tiêu hóa làm việc nhẹ nhàng, giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

Bánh trôi (chè trôi nước): Đây là điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong mâm cúng gia tiên ngày rằm tháng Giêng. Món ăn này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, gửi gắm mong ước mọi việc trong năm mới đều diễn ra trôi chảy, thuận lợi và hanh thông. Vỏ bánh làm từ bột nếp cung cấp tinh bột, nhân đậu xanh bổ sung chất xơ, đặc biệt phần nước đường đun cùng gừng tươi có tính ấm, giúp xua tan khí lạnh và kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

2. Tham khảo cách sắm lễ vật cơ bản

Tham khảo phần lễ như sau:

Lễ cúng Phật: Mâm lễ cúng Phật là mâm lễ chay tinh khiết gồm hương, hoa, quả tươi, đèn (nến), xôi, oản... Điểm đặc biệt trên mâm cỗ chay là sự hiện diện của những màu sắc tượng trưng cho ngũ hành. (Nếu nhà có ban thờ Phật).

Lễ cúng gia tiên: Có thể lễ mặn nhưng nhiều gia đình cúng đồ chay. Bên cạnh các món ăn chính, phần lễ vật dâng kèm cần được chuẩn bị tươm tất, trang nghiêm với các thành phần cơ bản sau:

Hương thơm và hoa tươi: Thường ưu tiên hoa cúc vàng, loài hoa biểu tượng cho sự trường thọ và lòng hiếu thảo.

Trầu cau: Gồm 3 lá trầu và 3 quả cau để nguyên cành dài, đẹp. Đặc biệt lưu ý chỉ dùng tay để xé cành cau, kiêng tuyệt đối việc dùng dao kéo để cắt nhằm giữ sự trọn vẹn.

Đĩa ngũ quả: Gồm 5 loại quả mang 5 màu sắc khác nhau. Tránh dùng những loại quả có mùi nồng hoặc hình thù gai góc hoặc trái cây giả.

Các vật phẩm đi kèm: Gồm 1 gói chè, 1 bao thuốc lá, cùng các chén nhỏ đựng rượu, trà khô, nước sạch, gạo và muối. Tiền vàng mã và một đĩa bánh kẹo.

Theo suckhoedoisong.vn