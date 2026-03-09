5 loại trái cây nên ăn thường xuyên cho làn da khỏe mạnh, rạng rỡ

Sở hữu một làn da rạng rỡ không chỉ đến từ các loại mỹ phẩm đắt tiền mà còn bắt nguồn từ chính thực đơn hàng ngày. Dưới đây là 5 loại quả giàu vitamin và chất chống oxy hóa giúp trẻ hóa tế bào.

Không chỉ làm sáng da, các loại trái cây này còn hỗ trợ tăng sinh collagen và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Đây là những lựa chọn an toàn, tự nhiên để duy trì độ đàn hồi và vẻ căng mọng cho làn da dù bạn ở độ tuổi nào.

1. Quả bơ duy trì độ đàn hồi da

Quả bơ nổi tiếng là siêu thực phẩm cho da nhờ sự kết hợp độc đáo giữa chất béo lành mạnh, vitamin và chất chống oxy hóa. Giàu chất béo không bão hòa đơn, chúng giúp duy trì độ đàn hồi và mềm mại của da, đồng thời giảm viêm nhiễm có thể làm xỉn màu da.

Quả bơ cũng là nguồn cung cấp kali và vitamin B giúp hỗ trợ tuần hoàn máu và chuyển hóa năng lượng - cả hai đều rất quan trọng cho một làn da rạng rỡ khỏe mạnh. Theo chuyên gia dinh dưỡng Robin Kaiden, quả bơ cũng cung cấp vitamin C, hỗ trợ tổng hợp collagen giúp da săn chắc, cùng với vitamin E, tạo nên lớp bảo vệ mạnh mẽ chống lại tác hại của các gốc tự do, giúp thúc đẩy làn da sáng mịn bằng cách cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi của da.

2. Ớt chuông giàu vitamin C giúp làn da rạng rỡ

Ớt chuông không chỉ ngon mà còn là một trong những thực phẩm giàu vitamin C nhất, chứa tới 95 mg - tương đương với hơn 100% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày chỉ trong nửa chén. Chất chống oxy hóa mạnh mẽ này giúp bảo vệ chống lại các gốc tự do và stress oxy hóa do chúng gây ra, có thể dẫn đến lão hóa sớm và tổn thương da.

Vitamin C có thể ngăn ngừa và điều trị tổn thương da do tia cực tím (UV) gây ra, thậm chí còn đóng vai trò trong việc chữa lành vết thương. Chất chống oxy hóa này cũng rất quan trọng cho quá trình tổng hợp collagen.

Ớt chuông chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa ngăn ngừa tổn thương da.

3. Dâu tây phục hồi tổn thương tế bào da

Các loại quả mọng chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và vitamin C, tất cả đều giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Dâu tây là một ví dụ điển hình, chỉ với 1/2 cốc dâu tây thái lát đã cung cấp 49 mg vitamin C, tương đương hơn 50% giá trị dinh dưỡng hàng ngày.

Dâu tây cũng chứa nhiều hợp chất phenolic, bao gồm acid ellagic và flavonoid có đặc tính chống viêm, có thể hỗ trợ tích cực cho da và thậm chí giúp phục hồi tổn thương tế bào da.

4. Kiwi tăng cường sản sinh collagen

Một trong những vai trò quan trọng nhất của vitamin C là sản sinh collagen - một loại protein giúp da có độ đàn hồi. Collagen bị phân hủy theo tuổi tác và gây ra nếp nhăn, nhưng một quả kiwi giàu vitamin C giàu vitamin C có thể cung cấp 141% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày và giúp chống lại tác động này.

Theo bác sĩ da liễu Lauren Ploch, cơ thể không thể tự sản xuất vitamin C, vì vậy việc bổ sung đủ chất dinh dưỡng này thông qua thực phẩm rất quan trọng để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại.

Kiwi cũng chứa hơn 90% nước, giúp cung cấp nước cho cơ thể. Các giống kiwi như kiwi vàng thậm chí còn chứa nhiều vitamin C hơn, khiến chúng trở thành nguồn cung cấp vi chất dinh dưỡng tuyệt vời.

Ngoài các chất dinh dưỡng quan trọng cho làn da, kiwi còn cung cấp nước cần thiết cho cơ thể.

5. Cà chua bảo vệ làn da từ bên trong

Cà chua chứa lycopene, một sắc tố tự nhiên có trong da và có thể giúp ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời. Mặc dù không thể thay thế kem chống nắng, chất chống oxy hóa này có thể bảo vệ lâu dài khỏi bức xạ tia cực tím và trung hòa các gốc tự do có hại, theo bác sĩ da liễu Rajani Katta.

Cà chua nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng và tránh ánh nắng trực tiếp. Việc nấu chín cà chua, chẳng hạn như trong nước sốt hoặc món hầm, thực sự có thể làm tăng lượng lycopene (cũng là một chất chống oxy hóa mạnh) mà cơ thể có thể hấp thụ.

