Nữ bác sĩ dành trọn tâm huyết cho nghiên cứu và điều trị ung bướu

Hơn hai thập kỷ gắn bó với ngành Y tế, bác sĩ CKII, Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Hảo - Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Hóa trị, Trung tâm Ung bướu - Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc luôn được đồng nghiệp và bệnh nhân tin tưởng, quý trọng. Không chỉ tận tụy trong khám chữa bệnh, chị còn say mê nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài ứng dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng điều trị ung bướu và giảm chi phí cho người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hảo.

Vượt khó vươn lên

Năm 2004, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hải Phòng, Nguyễn Thị Hồng Hảo được phân công công tác tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Với tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi và sự tận tâm với người bệnh, bác sĩ Hảo nhanh chóng nắm bắt công việc, được đồng nghiệp tin tưởng, bệnh nhân quý mến.

Không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, năm 2008, bác sĩ Hảo được bệnh viện cử tham gia lớp định hướng chuyên khoa ung thư do Bệnh viện K Trung ương phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức. Năm 2012, chị thi đỗ chương trình Thạc sĩ chuyên ngành ung thư tại Trường Đại học Y Hà Nội và tốt nghiệp năm 2014.

Trong quá trình học tập, chị tích cực nghiên cứu khoa học với đề tài “Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ung thư biểu mô đại trực tràng ở bệnh nhân dưới 40 tuổi tại Bệnh viện K giai đoạn 2010 - 2014” và đề tài “Đánh giá hiệu quả của phác đồ FOLFOX4 trong điều trị bổ trợ ung thư đại trực tràng tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2014”.

Việc sớm đưa các phác đồ điều trị và kỹ thuật chuyên sâu về ung thư vào ứng dụng tại tuyến tỉnh đã giúp nhiều bệnh nhân được chẩn đoán, điều trị kịp thời ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển tuyến trên, giảm đáng kể chi phí điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hảo luôn quan tâm thăm hỏi bệnh nhân ung thư và giúp đỡ đồng nghiệp.

Thắp sáng niềm đam mê nghiên cứu khoa học

Gần 22 năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hảo luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả điều trị ung thư. Năm 2017, chị được lãnh đạo bệnh viện tin tưởng bổ nhiệm làm Trưởng khoa Ung bướu (tiền thân của Trung tâm Ung bướu – Y học hạt nhân hiện nay).

Trong công tác chuyên môn, bác sĩ Hảo thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học, hội thảo chuyên môn nhằm cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị ung thư. Qua đó, giúp đội ngũ bác sĩ nâng cao khả năng phân loại khối u, xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và giảm chi phí cho người bệnh.

Giai đoạn 2011 - 2016, bác sĩ Hảo chủ trì 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, tiêu biểu là đề tài “Đánh giá hiệu quả của phác đồ FOLFOX4 trong điều trị bổ trợ ung thư đại trực tràng tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc”.

Năm 2018, bác sĩ Hảo là chủ nhiệm đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xạ hình xương toàn thân trên máy SPECT-CT ở một số bệnh ung thư thường gặp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc”. Đề tài được Hội đồng khoa học của tỉnh nghiệm thu và đưa vào ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao khả năng chẩn đoán sớm và chính xác các bệnh ung thư, giúp bệnh nhân được điều trị ngay tại tuyến tỉnh mà không phải chuyển lên tuyến Trung ương.

Không chỉ làm tốt công tác quản lý, bác sĩ Hảo còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và hỗ trợ đào tạo đội ngũ bác sĩ trẻ. Giai đoạn 2020 - 2025, chị tiếp tục chủ nhiệm 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về bệnh ung thư, được Hội đồng khoa học bệnh viện đánh giá cao về tính ứng dụng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hảo tư vấn cho bệnh nhân ung thư.

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, từ một bác sĩ điều trị đến Phó Giám đốc Trung tâm, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hảo luôn thể hiện tinh thần tận tụy, trách nhiệm của người thầy thuốc. Nhiều năm liền chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận Giấy khen của Sở Y tế và Bằng khen của UBND tỉnh.

Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Lê Văn Tịnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc nhận xét: “Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hảo là tấm gương tiêu biểu trong học tập và công tác, luôn say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào chẩn đoán và điều trị ung bướu. Các đề tài nghiên cứu của chị có tính ứng dụng cao, góp phần giảm chi phí điều trị cho người bệnh và xây dựng địa chỉ điều trị ung bướu tin cậy của tỉnh”.

Xuân Hùng