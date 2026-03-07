Gần 550 người bệnh được khám sức khoẻ sinh sản miễn phí

{title}
{publish}
{head}
Trong 5 ngày (từ 2-6/3), Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã khám, tư vấn sức khỏe sinh sản miễn phí cho gần 550 người bệnh. Đây là chương trình ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện cho các cặp vợ chồng trong và ngoài tỉnh.
Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh thăm khám, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.
Đến với Trung tâm, các cặp vợ chồng đã được đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm thăm khám, chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và giải đáp mọi thắc mắc; đồng thời tư vấn, định hướng lộ trình điều trị phù hợp.
Qua thăm khám, nhiều cặp vợ chồng đã phát hiện các bệnh lý như: Buồng trứng đa nang, suy buồng trứng, thiểu năng tinh trùng... ảnh hưởng đến khả năng làm cha mẹ.
Thông qua chương trình nhằm tri ân khách hàng và tạo cơ hội cho các gia đình hiếm muộn trên hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ, mang lại cơ hội làm cha mẹ cho những gia đình hiếm muộn.
Hồng Nhung
Nước đậu đen rang từ lâu đã được biết giúp thanh nhiệt, giải độc và giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, ít ai biết loại thức uống này có tính hàn cực mạnh và chứa những hoạt chất có...
Chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ và tăng cường chức năng gan. Thường xuyên ăn 4 loại rau thông dụng dưới đây sẽ giúp gan giải độc hiệu quả và ngăn ngừa...
Tiết trời mùa Xuân với độ ẩm cao và những cơn mưa phùn là một thử thách không nhỏ đối với mái tóc. Độ ẩm không khí cao dễ khiến mái tóc bị bết dính, mất đi độ bóng mượt tự...
Đây là một trong những thay đổi quan trọng trong luật Bảo hiểm y tế năm 2024, nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh.
Bộ Y tế đề xuất giám sát người có nguy cơ rối loạn tâm thần, trong đó có người chịu áp lực học tập, áp lực công việc kéo dài.
Thay vì phụ thuộc vào thuốc, có thể thiết lập “hàng rào bảo vệ” cơ thể khỏi dị ứng mùa xuân bằng các thục phẩm tự nhiên. Dưới đây là 5 dưỡng chất có trong thực phẩm giúp cơ thể...
Việc lựa chọn các loại thịt tốt cho sức khỏe nhất có thể giúp cân bằng lượng protein nạp vào mà không làm tăng đáng kể lượng chất béo. Các phần thịt nạc cung cấp protein chất...