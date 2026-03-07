Gần 550 người bệnh được khám sức khoẻ sinh sản miễn phí

Trong 5 ngày (từ 2-6/3), Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã khám, tư vấn sức khỏe sinh sản miễn phí cho gần 550 người bệnh. Đây là chương trình ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện cho các cặp vợ chồng trong và ngoài tỉnh.

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh thăm khám, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Đến với Trung tâm, các cặp vợ chồng đã được đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm thăm khám, chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và giải đáp mọi thắc mắc; đồng thời tư vấn, định hướng lộ trình điều trị phù hợp.

Qua thăm khám, nhiều cặp vợ chồng đã phát hiện các bệnh lý như: Buồng trứng đa nang, suy buồng trứng, thiểu năng tinh trùng... ảnh hưởng đến khả năng làm cha mẹ.

Thông qua chương trình nhằm tri ân khách hàng và tạo cơ hội cho các gia đình hiếm muộn trên hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ, mang lại cơ hội làm cha mẹ cho những gia đình hiếm muộn.

Hồng Nhung