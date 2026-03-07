Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Gần 550 người bệnh được khám sức khoẻ sinh sản miễn phí

Trong 5 ngày (từ 2-6/3), Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã khám, tư vấn sức khỏe sinh sản miễn phí cho gần 550 người bệnh. Đây là chương trình ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện cho các cặp vợ chồng trong và ngoài tỉnh.

Gần 550 người bệnh được khám sức khoẻ sinh sản miễn phí

Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh thăm khám, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Đến với Trung tâm, các cặp vợ chồng đã được đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm thăm khám, chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và giải đáp mọi thắc mắc; đồng thời tư vấn, định hướng lộ trình điều trị phù hợp.

Qua thăm khám, nhiều cặp vợ chồng đã phát hiện các bệnh lý như: Buồng trứng đa nang, suy buồng trứng, thiểu năng tinh trùng... ảnh hưởng đến khả năng làm cha mẹ.

Thông qua chương trình nhằm tri ân khách hàng và tạo cơ hội cho các gia đình hiếm muộn trên hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ, mang lại cơ hội làm cha mẹ cho những gia đình hiếm muộn.

Hồng Nhung


Hồng Nhung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Người bệnh Ngày quốc tế phụ nữ Chăm sóc sức khỏe Vợ chồng Chương trình miễn phí tư vấn sức khỏe sinh sản Trung tâm Bệnh viện Tri ân khách hàng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

5 nhóm người không nên uống nước đậu đen rang

5 nhóm người không nên uống nước đậu đen rang
2026-03-07 15:25:00

Nước đậu đen rang từ lâu đã được biết giúp thanh nhiệt, giải độc và giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, ít ai biết loại thức uống này có tính hàn cực mạnh và chứa những hoạt chất có...

Top 6 loại thịt nhiều protein, ít chất béo

Top 6 loại thịt nhiều protein, ít chất béo
2026-03-05 10:13:00

Việc lựa chọn các loại thịt tốt cho sức khỏe nhất có thể giúp cân bằng lượng protein nạp vào mà không làm tăng đáng kể lượng chất béo. Các phần thịt nạc cung cấp protein chất...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long