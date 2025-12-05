Thường trực HĐND thống nhất nội dung Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XIX

Chiều 5/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thống nhất nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025), HĐND tỉnh khoá XIX nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Phan Trọng Tấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại phiên họp.

Kỳ họp chuyên đề tháng 12/2025, UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh 8 Nghị quyết liên quan đến công tác điều chỉnh quy hoạch tỉnh và các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, tư pháp, nội vụ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các Ban của HĐND đã báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ Hai như: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; các dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hoá – xã hội, công tác dân tộc, trong đó có nhiều dự thảo nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật và được ban hành trên cơ sở kế thừa các nghị quyết của HĐND tỉnh các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (trước khi hợp nhất).

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh phát biểu tại phiên họp.

Các đại biểu cơ bản nhất trí về các nhận định, đánh giá về những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2025, những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2026-2030 và năm 2026. Đối với các dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XIX đã đảm bảo căn cứ pháp lý, có cơ sở thực tiễn phù hợp với thực thực tế địa phương và đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh; hồ sơ, tài liệu đầy đủ, đảm bảo theo quy định.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, lãnh đạo các sở, ngành đã bổ sung, giải trình và làm rõ các nội dung liên quan đến nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã; quy định về phân bổ ngân sách địa phương cho đề án đo đạc lập hồ sơ địa chính; mức chi về sự nghiệp môi trường, hoạt động phát triển công nghiệp; cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi; cơ sở xác định số lượng giao, điều chuyển biên chế...

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ một số nội dung liên quan.

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và các ý kiến tại phiên thảo luận. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo các Nghị quyết trình tại kỳ họp sắp tới.

Đồng chí Bùi Đức Hinh nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chặt chẽ về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; cập nhật các số liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội mới được công bố, bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và thống nhất trong toàn hệ thống. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn sẽ góp phần quan trọng giúp HĐND tỉnh xem xét, thông qua các quyết sách lớn về quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, môi trường, nông nghiệp... tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực để tỉnh Phú Thọ chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Phiên họp cũng đã thống nhất toàn bộ nội dung, chương trình và trình tự tiến hành tại Kỳ họp chuyên đề, bảo đảm tổ chức theo đúng quy định, hiệu quả và chất lượng.

Quang cảnh phiên họp

Ngọc Tuấn