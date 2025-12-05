Thoả thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 5/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đinh Công Thực – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Việt Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Huy Ngọc – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XVI của tỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ. Theo đó, tổng số ĐBQH được bầu là 17 đại biểu; trong đó, 9 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 8 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Đối với 9 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, theo cơ cấu định hướng là 5 đại biểu (1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, 1 đại biểu chuyên trách, 2 đại biểu Hội Cựu chiến binh và 1 đại biểu doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh); theo cơ cấu hướng dẫn là 4 đại biểu do địa phương giới thiệu, ưu tiên các lĩnh vực: Giáo dục, tài chính, văn hóa nghệ thuật, nội chính. Về cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu, đại biểu dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử là 9 người, phụ nữ 11 người, đại biểu ngoài Đảng 1 người, đại biểu trẻ tuổi 2 người (dưới 40 tuổi) và đại biểu tái cử 5 người.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Các đại biểu cũng đã thống nhất cao về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 85 đại biểu. Theo cơ cấu định hướng, đại biểu ở các cơ quan tỉnh 52 người (61,2%); đại biểu ở đơn vị hành chính cấp xã 30 người (35,3%); đại biểu thuộc thành phần khác 3 người (3,5%). Cơ cấu kết hợp, gồm 44 đại biểu tái cử (51,8%); 25 đại biểu nữ (29,4%); 20% đại biểu là người dân tộc thiểu số; đại biểu trẻ tuổi 9 người (10,6%); đại biểu là người ngoài Đảng 2 người (2,4%).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên trình bày dự kiến về số lượng, cơ cấu, thành phần được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường trực HĐND tỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở tỉnh và đơn vị hành chính cấp xã, thành phần khác ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 164 người. Trong đó, đại biểu phụ nữ là 71 người; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 37 người (22,6%); đại biểu người dân tộc thiểu số 20 người (12,2%); đại biểu ngoài Đảng 16 người (9,8%).

Các đại biểu biểu quyết thống nhất dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh khẳng định: Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất có ý nghĩa quan trọng, là bước khởi đầu, tạo cơ sở pháp lý, chính trị vững chắc để cuối cùng có được danh sách những người ứng cử thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Về nội dung ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Thị Minh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu cơ cấu, thành phần, đảm bảo hài hòa giữa các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực. Ngay sau hội nghị hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khẩn trương hoàn thiện biên bản, gửi kèm dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đã được thống nhất đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trước ngày 17/12/2025 để làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo.

Các cơ quan Trung ương trên địa bàn, cơ quan hành chính, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu giới thiệu người ứng cử khẩn trương tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, hoàn thành chậm nhất trước ngày 25/1/2026.

Ủy ban MTTQ các cấp cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức giới thiệu người ứng cử, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy trình, đúng đối tượng... để cuối cùng có được danh sách những người ứng cử thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Lệ Oanh