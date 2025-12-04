Tọa đàm: Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, y học dân gian trong cộng đồng

Ngày 4/12, UBND xã Đạo Trù tổ chức tọa đàm về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, y học dân gian trong cộng đồng.

Dự tọa đàm có Giáo sư - Tiến sĩ Vương Lâm Lĩnh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Tiến sĩ Phạm Quang Thắng - Viện trưởng Viện khoa học Nông nghiệp Tây Bắc; lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo; TS Nguyễn Thị Tòng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng mỹ thuật Sản phẩm Làng nghề Việt Nam; Nguyễn Thị Lụa - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần ứng dụng và phát triển giải pháp đa thương toàn cầu; Lưu Xuân Thuỷ - Nguyên vụ trưởng Vụ dân tộc thiểu số, Bộ Dân tộc và Tôn giáo...

Các đại biểu tham gia tọa đàm

Sau sáp nhập 2 xã Đạo Trù và Yên Dương trở thành xã Đạo Trù mới có tổng diện tích trên 8.370ha (đứng thứ 2 ở khu vực Vĩnh Phúc cũ), với hơn 5.900 hộ dân và hơn 24.520 nhân khẩu, trong đó dân tộc Sán Dìu chiếm gần 76%. Lợi thế của Đạo Trù có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú; địa hình đồi núi thấp xen lẫn đồng bằng, nhiều suối, hồ và giáp rừng nguyên sinh Vườn Quốc gia Tam Đảo, mang tiềm năng lớn cho nông lâm nghiệp.

Với mục tiêu đạt độ che phủ rừng 73,07%, không chỉ hỗ trợ đa dạng sinh học mà còn là nền tảng cho cây trồng giá trị cao đặc biệt là cây dược liệu, trái cây đặc sản và sản phẩm hữu cơ. Vì vậy, Đạo Trù có tiềm năng phát triển nghề truyền thống và phát triển nguồn dược liệu truyền thống tại địa phương.

Tại buổi tọa đàm các nhà khoa học đánh giá phân tích những lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa truyền thống, có chiều hướng phát triển nhiều loại cây dược liệu quý dưới tán rừng như nhóm cây sâm, nấm lim xanh, cây ba kích tím, cây địa liền... là những loại cây đa tác dụng đang có tiềm năng trên thị trường với giá bán trên thị trường hiện nay khá cao. Các nhà khoa học đều khẳng định, với thổ nhưỡng khi hậu của Đạo Trù có thể phát triển nhiều nhóm cây dược liệu mang lại giá trị kinh tế cao và là sản phẩm mang tính chất hàng hóa.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo xã Đạo Trù cam kết xã sẽ hỗ trợ vốn, vùng đất trồng theo quy hoạch, liên kết với các đơn vị nghiên cứu và nhà khoa học sớm triển khai thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, trong đó có nội dung giữ gìn văn hóa và phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm dược liệu, cây thuốc dân gian và giá sản phẩm, hỗ trợ sản phẩm có chất lượng của người dân lên sàn thương mại điện tử và liên kết tiêu thụ.

Xuân Hùng