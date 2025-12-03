Phú Thọ 24h
Phú Thọ đặt mục tiêu vào tốp 10 cả nước về y tế vào năm 2030

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa ngành y tế trở thành một trong 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ phát triển 3 bệnh viện đảm nhiệm chức năng vùng gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Ung bướu; phấn đấu có ít nhất 1 bệnh viện hạng đặc biệt và 1 bệnh viện tư nhân đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, Phú Thọ định hướng hình thành 1 trường Đại học Y Dược; phát triển thêm một số bệnh viện chuyên ngành, bệnh viện vệ tinh; xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hiện đại, đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, giám sát dịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phú Thọ đặt mục tiêu vào tốp 10 cả nước về y tế vào năm 2030

Hạ tầng y tế được đầu tư

Mục tiêu tổng quát của tỉnh là nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của người dân; xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Phú Thọ cũng đặt mục tiêu hoàn thiện mạng lưới y tế với tỷ lệ 50 giường bệnh/vạn dân, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân.

Phú Thọ đặt mục tiêu vào tốp 10 cả nước về y tế vào năm 2030

Nhiều trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác chẩn đoán điều trị bệnh cho Nhân dân

Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện đa khoa tỉnh tỉnh Phú Thọ Mục tiêu Chăm sóc sức khỏe Bệnh viện vệ tinh Phát triển Khám chữa bệnh bệnh viện hạng đặc biệt Nhân dân chất lượng cuộc sống
Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

