Phú Thọ đặt mục tiêu vào tốp 10 cả nước về y tế vào năm 2030

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa ngành y tế trở thành một trong 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ phát triển 3 bệnh viện đảm nhiệm chức năng vùng gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Ung bướu; phấn đấu có ít nhất 1 bệnh viện hạng đặc biệt và 1 bệnh viện tư nhân đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, Phú Thọ định hướng hình thành 1 trường Đại học Y Dược; phát triển thêm một số bệnh viện chuyên ngành, bệnh viện vệ tinh; xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hiện đại, đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, giám sát dịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hạ tầng y tế được đầu tư

Mục tiêu tổng quát của tỉnh là nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của người dân; xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Phú Thọ cũng đặt mục tiêu hoàn thiện mạng lưới y tế với tỷ lệ 50 giường bệnh/vạn dân, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân.

Nhiều trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác chẩn đoán điều trị bệnh cho Nhân dân

Gia Thái