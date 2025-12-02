Đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ quy mô 2.000 giường bệnh

Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ chính trị, tỉnh Phú Thọ sẽ đầu tư nâng cấp, xây dựng mới 3 bệnh viện đảm nhiệm chức năng vùng Trung du miền núi phía Bắc, cung ứng dịch vụ kĩ thuật chuyên sâu, chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn và ứng phó dịch bệnh, thảm họa cấp vùng.

Trong đó đầu tư, phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ quy mô 2.000 giường bệnh, xếp cấp chuyên môn kĩ thuật chuyên sâu, đạt tiêu chí hạng đặc biệt và tiêu chuẩn quốc tế với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, phát triển các chuyên khoa mũi nhọn như tim mạch, đột quỵ, hồi sức cấp cứu, ngoại thần kinh, ghép tạng, lão khoa.

Phát triển bệnh viện theo hướng thông minh, chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng AI, hồ sơ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa và kết nối liên thông dữ liệu vùng. Tăng cường liên kết với các trung tâm y tế lớn trong nước và quốc tế, trở thành đầu tàu cấp cứu và điều phối y tế khu vực.

Kĩ thuật xạ trị điều biến thể tích cung tròn( VMAT) - một trong những kĩ thuật xạ trị điều trị ung thư tiên tiến nhất hiện nay

Gia Thái