Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ quy mô 2.000 giường bệnh

Đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ quy mô 2.000 giường bệnh

Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ chính trị, tỉnh Phú Thọ sẽ đầu tư nâng cấp, xây dựng mới 3 bệnh viện đảm nhiệm chức năng vùng Trung du miền núi phía Bắc, cung ứng dịch vụ kĩ thuật chuyên sâu, chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn và ứng phó dịch bệnh, thảm họa cấp vùng.

Trong đó đầu tư, phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ quy mô 2.000 giường bệnh, xếp cấp chuyên môn kĩ thuật chuyên sâu, đạt tiêu chí hạng đặc biệt và tiêu chuẩn quốc tế với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, phát triển các chuyên khoa mũi nhọn như tim mạch, đột quỵ, hồi sức cấp cứu, ngoại thần kinh, ghép tạng, lão khoa.

Phát triển bệnh viện theo hướng thông minh, chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng AI, hồ sơ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa và kết nối liên thông dữ liệu vùng. Tăng cường liên kết với các trung tâm y tế lớn trong nước và quốc tế, trở thành đầu tàu cấp cứu và điều phối y tế khu vực.

Đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ quy mô 2.000 giường bệnh

Kĩ thuật xạ trị điều biến thể tích cung tròn( VMAT) - một trong những kĩ thuật xạ trị điều trị ung thư tiên tiến nhất hiện nay

Gia Thái


Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Trung du và miền núi phía Bắc đầu tư nâng cấp ứng dụng AI Bệnh án điện tử quy mô Bộ chính trị Cấp cứu thực hiện nghị quyết khám chữa bệnh từ xa
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long