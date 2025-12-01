Đặt mục tiêu thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2026 cao hơn năm 2025

Ngày 1/12, đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chủ trì hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu ý kiến về tăng nguồn thu ngân sách tỉnh năm 2026

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Theo báo cáo, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước, ước cả năm tăng 10,3% so với năm 2024, đạt được mục tiêu tỉnh đề ra và cao hơn mục tiêu Chính phủ giao, cao nhất trong các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt 409,6 nghìn tỷ đồng, tăng 53,2 nghìn tỷ đồng so với năm 2024. Giá trị GRDP đầu người đạt 110,7 triệu đồng, tăng 13,8% so với năm 2024. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng ước chiếm 54,6%; khu vực dịch vụ ước chiếm khoảng 32,5% và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước chiếm khoảng 12,9%.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bảy báo cáo các nội dung của Đảng ủy UBND tỉnh tại hội nghị

Tiếp đó, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy nghe Đảng ủy UBND tỉnh Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách năm 2026; Kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2026-2030. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh ĐInh Công Sứ phát biểu ý kiến về Đề án hồ chứa nước Đại Lải

Đồng thời nghe các Dự thảo: quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 tỉnh Phú Thọ. Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Quy định mức thu, chế độ miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Quyết định danh mục khu đất dự kiến thí điểm thực hiện dự án thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình trước khi hợp nhất. Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung khác thuộc thẩm quyền...

Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền phát biểu ý kiến về vấn đề Quy định mức học phí đối với các trường công lập và tư thục trên địa bàn tỉnh

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy thống nhất với các nội dung Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Đối với tổng thu ngân sách năm 2026 phải cao hơn năm 2025 vì sau hợp nhất không gian phát triển của tỉnh rộng lớn hơn; tiềm năng thu hút đầu tư cao hơn, tỉnh có nhiều cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu về quy định xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy

Đối với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện xã nào thu được ngân sách cao hơn sẽ được hường nguồn phân bổ lại lớn hơn nhưng không vượt quá quy định; đồng thời cân đối việc thu được tiền đất sẽ phân bổ quay lại hỗ trợ cho các địa phương đầu tư vào các công trình trực tiếp phục vụ đến các yêu cầu thiết yếu về sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh sớm ban hành quy định về quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 để có thể thu được tiền sử dụng đất ngay bổ sung vào nguồn thu ngân sách ngay từ đầu năm 2026.

Đối với đề án Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tổng thể chức năng, nhiệm vụ hồ chứa nước Đại Lải phục vụ đa mục tiêu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan phải hoàn thiện đề án và trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phê duyệt trước ngày 15/12 và tiếp tục hoàn thiện mọi thủ tục để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 1/2.

Các nội dung khác, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu để đóng góp ý kiến tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ tới.

Phan Cường