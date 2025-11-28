Khát vọng trở thành xã đi đầu của Phú Thọ

Xã Vĩnh Thành, một tên gọi mới trên bản đồ hành chính tỉnh Phú Thọ, chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập ba xã Lũng Hòa, Sao Đại Việt và Tân Phú. Sự kiện này không chỉ là một thay đổi về địa giới mà còn mở ra một “kỷ nguyên mới”, xã đang phấn đấu trở thành địa phương điển hình, đi đầu trong mô hình chính quyền hai cấp của tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Vĩnh Thành tiếp nhận và giải quyết TTHC cho công dân

Việc vận hành bộ máy sau sáp nhập tất yếu đặt ra bài toán khó về tinh gọn, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng phục vụ Nhân dân. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội vàng để Đảng bộ và chính quyền xã Vĩnh Thành thực hiện đổi mới triệt để phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

Khẳng định về tầm quan trọng của giai đoạn khởi đầu, đồng chí Ngô Hữu Mai - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành nhấn mạnh: "Khâu then chốt là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đề cao vai trò nêu gương, đặc biệt là người đứng đầu. Chúng tôi sẽ phát huy truyền thống, sức mạnh khối đại đoàn kết, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, khai thác tiềm năng, thế mạnh để Vĩnh Thành phát triển toàn diện và bền vững".

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã Vĩnh Thành đặt mục tiêu là tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics và nông nghiệp công nghệ cao (theo tinh thần các Nghị quyết 66, 68 của Bộ Chính trị). Phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình và 100% cán bộ được bồi dưỡng, làm chủ kỹ năng số, hướng tới xây dựng chính quyền số và xã thông minh.

Đồng thời, xã tăng cường thu hút, đào tạo nhân lực, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 87%. Đặc biệt, xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”.

Trong những năm gần đây, nhiều hộ nông dân xã Vĩnh Thành ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa chất lượng cao theo các tiêu chuẩn VietGAP

Bên cạnh đó, xã cũng tập trung đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp như: Cụm công nghiệp Thổ Tang - Lũng Hòa, làng nghề Việt Xuân, Bàn Mạch) và hạ tầng giao thông quan trọng (như quốc lộ 2, tạo sự lan tỏa phát triển đô thị phía Đông tỉnh lỵ, đồng thời nâng cấp các công trình thiết yếu như cấp thoát nước, y tế, giáo dục...

Vĩnh Thành đặt mục tiêu phát triển kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, gắn liền với xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2030 xã Vĩnh Thành hoàn thành chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao và đạt 70% số thôn đạt chuẩn nông thôn hiện đại. Tập trung thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp, làng nghề, ưu tiên ngành sản xuất, dịch vụ công nghệ tiên tiến. Đến năm 2030 xã phấn đấu đạt tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 157 tỷ đồng trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.200 tỷ đồng trở lên; phát triển 163 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Nhiều hộ nông dân xã Vĩnh Thành xây dựng trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng theo các quy trình kỹ thuật chăn nuôi nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng

Quốc phòng, an ninh được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt để đảm bảo ổn định chính trị - xã hội. Xã sẽ tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh trật tự, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, đặc biệt là giải quyết dứt điểm tồn đọng vi phạm đất đai và tăng cường quản lý môi trường, xử lý rác thải.

Với nền tảng là một vùng đất giàu truyền thống, có vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông và hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới và chủ động thích ứng, Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Thành đang thể hiện quyết tâm cao độ. Xã Vĩnh Thành đang từng bước khẳng định vai trò là địa phương đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển, xứng đáng là một điển hình thành công của mô hình sáp nhập đơn vị hành chính mới của tỉnh Phú Thọ.

Ngọc Thắng