Hoàn thiện phạm vi, thuật ngữ và cơ chế thực thi để Luật đầu tư (sửa đổi) đi vào cuộc sống

Làm rõ phạm vi điều chỉnh, thống nhất hệ thống khái niệm

Phát biểu tại phiên thảo luận Hội trường sáng 27/11, đại biểu Trần Văn Tiến (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) cho rằng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) mới chỉ giới hạn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh trong nước và ra nước ngoài, trong khi chưa bao quát các nội dung thiết yếu như ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; quản lý nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan. Đại biểu đề nghị quy định lại phạm vi theo hướng phản ánh đầy đủ nội hàm của luật, bảo đảm tính bao quát và khả thi khi áp dụng.

Đại biểu Trần Văn Tiến phát biểu tại phiên thảo luận

Góp ý về hệ thống thuật ngữ tại Điều 3, đại biểu nhấn mạnh nhiều khái niệm chưa thống nhất với các chương, điều khác. Khái niệm “hoạt động đầu tư ra nước ngoài” chưa phù hợp với nội hàm tại Chương V; các cụm từ quan trọng như “dự án đầu tư kinh doanh” hay “hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam” cũng chưa được giải thích rõ, dễ dẫn đến cách hiểu khác nhau. Đại biểu đề nghị bổ sung và làm rõ các thuật ngữ này để tránh vướng mắc khi triển khai thực tế.

Tháo gỡ bất cập về thời hạn dự án, tiến độ và cơ chế báo cáo

Về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, đại biểu đồng tình với hướng quy định của dự thảo nhưng chỉ ra bất cập khi thời hạn đang được tính từ thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, trong khi nhà đầu tư chưa được giao đất để triển khai. Khoảng thời gian này, đất vẫn do tổ chức đang sử dụng hợp pháp quản lý, nhưng lại bị tính vào thời hạn hoạt động của dự án, gây chồng lấn thời gian và thiệt thòi cho nhà đầu tư. Đại biểu đề nghị tính thời hạn từ thời điểm Nhà nước giao đất, phù hợp hơn với thực tế thực hiện dự án.

Về tiến độ dự án, đại biểu cho rằng quy định không được điều chỉnh tiến độ quá 24 tháng so với văn bản chấp thuận lần đầu là cứng nhắc, thiếu thực tiễn. Với nhiều dự án quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, việc chỉ cho phép điều chỉnh tối đa 24 tháng là khó khả thi, thậm chí buộc phải điều chỉnh nhiều lần, gây phát sinh thủ tục và kéo dài thời gian thực hiện. Đại biểu đề nghị tiến độ cần được điều chỉnh linh hoạt theo quy mô và tính chất của từng dự án, không áp dụng một mốc thời gian cố định.

Đối với chế độ báo cáo hoạt động đầu tư, đại biểu đề nghị giảm gánh nặng cho nhà đầu tư khi dự án đã hoàn tất giai đoạn đầu tư. Khi dự án đã hoàn thành theo quy mô được chấp thuận, việc tiếp tục yêu cầu báo cáo về “vốn đầu tư thực hiện” là không cần thiết. Giai đoạn vận hành chỉ cần báo cáo các nội dung liên quan đến sản xuất, kinh doanh, lao động, thuế và nghĩa vụ với ngân sách.

Bùi Hiển

(Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)