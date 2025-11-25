Phú Thọ 24h
Công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

Chiều 25/11, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Đức Anh - Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao; Bùi Huy Vĩnh- Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đại diện các ban, ngành của tỉnh...

Công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Hồ Đức Anh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Viện trưởng VKSND tối cao, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ. Thời hạn bổ nhiệm tính từ ngày 25/11/2025.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Hồ Đức Anh nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo lần này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND tối cao đối với công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo quy định của Đảng là người đứng đầu không phải là người địa phương.

Đồng chí tin tưởng trên cương vị mới, tân Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ sẽ nhanh chóng nắm bắt địa bàn, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Thường vụ, lãnh đạo Viện tiếp tục xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn kỷ cương, tăng cường kỷ luật công vụ; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với ngành Kiểm sát.

Công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh tặng hoa chúc mừng tân Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tiến bày tỏ sự vinh dự, cảm ơn chân thành sự tín nhiệm của lãnh đạo Viện KSND tối cao, Tỉnh ủy Phú Thọ và sự ủng hộ của đồng nghiệp tại hai tỉnh Phú Thọ, Lào Cai.

Tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Minh Tiến cam kết sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người cán bộ kiểm sát; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và vai trò nêu gương của người đứng đầu, chủ động triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng Viện KSND 2 cấp Phú Thọ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến cao Điều động Công bố quyết định Bổ nhiệm Lãnh đạo Người đứng đầu
Sân chơi khoa học cho mọi người

Sân chơi khoa học cho mọi người
2025-11-26 14:29:00

baophutho.vn Khoa học không phải điều xa vời, mà hiện hữu trong từng công việc, hành động thường ngày của mỗi người lao động. Sáng tạo cũng không phải...

