Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp công dân tháng 1

Sáng 10/1, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 1 - phường Việt Trì), đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2026. Cùng dự có lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành và Ban Tiếp công dân tỉnh. Buổi tiếp được kết nối trực tuyến với điểm cầu Cơ sở 2 – phường Vĩnh Phúc, Cơ sở 3 – phường Hòa Bình và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã tiếp bà Hoàng Thị Thanh Vân và bà Hà Thị Hồng Mai ở khu Đồng Tâm, xã Cẩm Khê kiến nghị về việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường và quy trình thủ tục thu hồi đất triển khai dự án Khu nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa - thể thao xã Cẩm Khê. Người dân khiếu nại các vấn đề liên quan giá đền bù chưa thỏa đáng; cấp đất thổ cư không đúng quy định; không công bằng giữa các hộ cùng thuộc diện phải thu hồi đất và có nhiều sai sót trong thực hiện các bước trong quy trình thu hồi đất; bố trí quỹ đất ở khu tái định cư hẹp, vị trí chưa phù hợp...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân.

Bà Hoàng Thị Thanh Vân và Hà Thị Hồng Mai, khu Đồng Tâm, xã Cẩm Khê kiến nghị tại buổi tiếp.

Sau khi nghe ý kiến của công dân, giải trình của lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND xã Cẩm Khê, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chia sẻ với những khó khăn của người dân. Để giải quyết vấn đề thấu tình đạt lý, công khai, minh bạch, khách quan, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành liên quan thành lập tổ công tác cùng xã Cẩm Khê rà soát cụ thể hồ sơ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 10/2/2026 và trả lời công dân các nội dung liên quan đến quy trình công bố dự án; xác định rõ nguồn gốc đất của các hộ dân; các quy định áp dụng bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất vào thời điểm đó...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là đơn khiếu nại, vì vậy phải giải quyết theo quy trình của đơn khiếu nại; trách nhiệm giải quyết thuộc về Chủ tịch UBND xã Cẩm Khê. Hai công dân có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Cũng trong buổi tiếp công dân, sau khi nghe Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tiến độ giải quyết 21 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các kỳ tiếp công dân tính đến ngày 6/1/2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp từng bước giải quyết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Các cơ quan, đơn vị phải bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện các phần việc, không đùn đẩy trách nhiệm sang cơ quan khác. Trong giải quyết các vụ việc, cần phối hợp chặt chẽ để tìm hướng giải quyết tốt nhất. Tinh thần là phải đặt mình vào vị trí của người dân để giải quyết từng vụ việc theo đúng mốc thời gian cụ thể đã giao, không để người dân phải đi lại và kiến nghị kéo dài.

Đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các kỳ tiếp công dân trước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh phải có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của các sở, ngành, địa phương và báo cáo kịp thời để cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và người dân.

Đồng chí yêu cầu Ban Tiếp công dân rà soát lại các vụ việc, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các ngành, lĩnh vực và lãnh đạo các xã, phường trực tiếp chỉ đạo giải quyết, trong đó phải xác định rõ mốc thời gian cụ thể.

Đinh Vũ