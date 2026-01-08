Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về các dự án trọng điểm và điều hành ngân sách

Chiều 8/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan đến điều hành ngân sách, đầu tư công và hỗ trợ địa phương... Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất việc cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, phát sinh ngoài dự toán ngân sách tỉnh năm 2025 đã giao đầu năm. Phân bổ nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương (đợt 2) để tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy và triển khai xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đảm bảo điều kiện cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán; đồng thời phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất, đồng ý phương án phân bổ nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh để bổ sung vốn cho các dự án đầu tư công trọng điểm tại cấp tỉnh và cấp xã, đặc biệt là các dự án thuộc khu vực Vĩnh Phúc, Phú Thọ (trước khi thực hiện sắp xếp) nhằm đảm bảo tính liên tục và hiệu quả của dự án.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với các phương án do Đảng ủy UBND tỉnh trình bày. Để đảm bảo tính kịp thời và đúng quy định, đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát kỹ lưỡng danh mục các nhiệm vụ, dự án được bổ sung kinh phí. Việc phân bổ phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí hoặc sai phạm trong quản lý ngân sách. Trong đó, ưu tiên kinh phí cho công tác sắp xếp đơn vị hành chính và các dự án đầu tư công chưa hoàn thành tại khu vực sắp xếp để sớm ổn định đời sống Nhân dân và bộ máy làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, từ nay đến cuối năm và giai đoạn chuyển tiếp năm 2026, khối lượng công việc phát sinh còn rất lớn, UBND tỉnh cần tiếp tục chủ động bám sát tình hình thực tế, kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến, thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì tại xã Hy Cương, phường Nông Trang và phường Vân Phú; chủ trương nghiên cứu phương án hướng tuyến, quy hoạch kiến trúc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Cẩm Khê; chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phù Ninh; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường vào Khu công nghiệp Yên Quang kết hợp phục vụ dân sinh.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận các nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí cao với các tờ trình về chủ trương đầu tư và quy hoạch nêu trên, đặc biệt là chủ trương nghiên cứu phương án hướng tuyến, quy hoạch kiến trúc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với Thủ đô Hà Nội. Đây được xác định là nội dung quy hoạch mới, trục động lực quan trọng tạo điểm nhấn không gian kiến trúc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để triển khai hiệu quả, đồng chí giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, khẩn trương rà soát, nghiên cứu bổ sung các dự án này vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành liên quan, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và tầm nhìn dài hạn.

Đối với các dự án khu đô thị và khu công nghiệp, đồng chí Bùi Văn Quang yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chặt chẽ các bước về trình tự thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt lưu ý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, tạo sự đồng thuận cao khi triển khai.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến, thống nhất thành lập 6 Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại 6 đơn vị bầu cử; thành lập 19 Ban Bầu cử tại 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đinh Vũ