Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án nhà ở xã hội

Sáng 10/1, đồng chí Vũ Việt Văn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra Dự án Nhà ở xã hội Kira home thuộc Khu đô thị Việt Đức Legend City, xã Xuân Lãng.
Tại Dự án Nhà ở xã hội Kira Home, thuộc Khu đô thị Việt Đức Legend City, xã Xuân Lãng do Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức làm chủ đầu tư, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh. Dự kiến đến quý IV/2026 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng, vượt tiến độ từ 3 - 5 tháng. Dự án Khu nhà ở xã hội Phúc Thắng, phường Phúc Yên hiện đã hoàn thành phần ngầm, đổ xong dầm sàn tầng 4 và đang thi công phần thân tòa nhà chung cư 11 tầng; đồng thời triển khai ép cọc móng 94 căn hộ liền kề. Dự kiến dự án hoàn thành vào giữa tháng 6/2027, vượt kế hoạch gần một năm.
Đối với Dự án Khu đô thị Hùng Vương – Tiền Châu, phường Phúc Yên và Dự án Nhà ở khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện, xã Bình Tuyền, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu tăng ca thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, sớm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra Dự án Khu nhà ở xã hội Phúc Thắng, phường Phúc Yên.
Đánh giá cao nỗ lực của các chủ đầu tư và đơn vị thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội, tạo điều kiện ổn định về nhà ở cho người thu nhập thấp.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án, bảo đảm chất lượng công trình.
