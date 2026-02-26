Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến tham gia Tết trồng cây tại Kho K102

Ngày 26/2, tại Kho K102, Cục Kỹ thuật tổng hợp Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (xã Cao Phong), Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; lãnh đạo các cục thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bộ Tư lệnh BĐBP phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

Phát biểu tại Lễ phát động, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chí Minh và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hàng năm, mỗi độ xuân về, lực lượng BĐBP tổ chức trồng cây, gây rừng. Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 trong toàn lực lượng BĐBP.

Để phong trào lan tỏa mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và giá trị nhân văn của Tết trồng cây. Mỗi cơ quan, đơn vị phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; biến phong trào thành hành động thường xuyên, thiết thực, lan tỏa tới Nhân dân trên địa bàn đóng quân. Trồng cây phải đi đôi với chăm sóc lâu dài để cây sinh trưởng, phát triển tốt. Việc trồng và chăm sóc cây xanh cần được xác định là hành động cụ thể trong học tập và làm theo Bác, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững vùng biên giới, biển đảo. Hàng triệu cây xanh được trồng, chăm sóc mỗi năm đã tạo nên những “vành đai xanh” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc, trở thành biểu tượng bền bỉ của ý chí, niềm tin và khát vọng về một đường biên giới hòa bình, ổn định lâu dài.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân địa phương tham gia trồng cây trong khuôn viên doanh trại Kho K102.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của lực lượng BĐBP suốt 67 năm qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao vai trò của BĐBP trên các tuyến biên giới trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiệm vụ “trồng cây và trồng người”, đặc biệt là hình ảnh các thầy giáo quân hàm xanh nơi biên cương.

Thượng tướng nhấn mạnh, hiện nay, BĐBP đang triển khai mô hình trồng cây xây dựng vành đai biên giới. Mô hình mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, được nhân rộng tại nhiều địa bàn trên tinh thần “mỗi người dân là một cột mốc sống, mỗi cây được trồng là một cột mốc xanh”.

Cán bộ chiến sĩ Kho K102 cùng các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và đoàn viên thanh niên xã Cao Phong tham gia trồng cây, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh.

Ngay sau Lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Kho K102, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn cùng đoàn viên thanh niên và Nhân dân xã Cao Phong đã trồng hàng nghìn cây xanh trong khuôn viên doanh trại, hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, thể hiện quyết tâm xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Mạnh Hùng