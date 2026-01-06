Cảnh giác “ma trận” đánh bạc trực tuyến

Chưa bao giờ cờ bạc trực tuyến, nhất là các hình thức cá cược online lại phát triển mạnh mẽ và nở rộ như hiện nay. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối Internet, người chơi có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt trang web, ứng dụng cá cược được quảng cáo công khai trên mạng xã hội với những lời mời chào hấp dẫn về “tỷ lệ thắng cao”, “uy tín hàng đầu”, “rút tiền siêu tốc”. Tuy nhiên, đằng sau những lời “đường mật” ấy là một “ma trận” được giăng sẵn, khiến không ít người rơi vào cảnh tiền mất, tật mang, thậm chí vướng vòng lao lý.

Các trang cá cược trên không gian mạng luôn có những chiêu trò ưu đãi nhằm câu dẫn người chơi.

Trên hầu hết các nền tảng mạng xã hội hiện nay, chỉ cần gõ từ khóa liên quan đến cá cược, soi kèo bóng đá hay game đổi thưởng, người dùng sẽ nhận về hàng loạt hội nhóm, trang quảng cáo với nội dung khẳng định “chơi là thắng”, “đảm bảo lợi nhuận”. Các trang cá cược thường có tên gọi gần giống nhau như: Sunwin.vin, sunwin.sx; sunwin.moi; Hitclub, 99Win... nhằm tạo cảm giác quen thuộc, đáng tin cậy. Việc truy cập ban đầu khá dễ dàng, song để trở thành người chơi, các đối tượng phải thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin và được hướng dẫn chuyển sang các nhóm Zalo kín để nhận link chơi, cách nạp – rút tiền và “chăm sóc khách hàng”.

Điển hình, người chơi có thể truy cập trực tiếp vào các đường link như Hitclub hoặc tải các ứng dụng game bài như Hitclub; Go88; Vip79; Web B53 về điện thoại, máy tính. Những ứng dụng này tích hợp nhiều trò chơi quen thuộc như lô đề, xóc đĩa, tiến lên, phỏm, tài xỉu... Việc giao dịch tiền được thực hiện qua nhiều hình thức như chuyển khoản internet banking, ví tiền điện tử, ví điện tử phổ biến hoặc thẻ cào của các nhà mạng di động. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các ứng dụng chỉ lưu lại lịch sử chơi trong thời gian ngắn, giao diện được ngụy trang như các trò chơi giải trí thông thường.

Đánh vào tâm lý người chơi, các nhà cái luôn đưa ra khẩu hiệu “khách hàng là thượng đế”, cam kết nạp – rút tiền nhanh chóng, không gián đoạn. Cùng với đó là hàng loạt chương trình ưu đãi như thưởng 100% cho lần nạp đầu tiên, hoàn trả mỗi ngày không giới hạn, thưởng nạp khi đăng ký chơi thể thao lên tới 150%. Chính những chiêu trò này khiến nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền rất lớn để cá cược, với hy vọng “đổi đời” trong chốc lát.

Thực tế đã cho thấy không ít trường hợp phải trả giá đắt. Điển hình như ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của quần chúng Nhân dân phản ánh Phùng Thị Lan Anh (sinh ngày 15/3/2002, trú tại phường Vĩnh Phúc) có biểu hiện tham gia đánh bạc trực tuyến qua mạng Internet. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và triệu tập đối tượng để làm việc.

Tại cơ quan công an, Phùng Thị Lan Anh đã thừa nhận hành vi đánh bạc trực tuyến và tự nguyện giao nộp một điện thoại iPhone XS Max là phương tiện sử dụng để vi phạm. Qua trích xuất dữ liệu, cơ quan chức năng phát hiện một tài khoản đánh bạc đăng ký trên trang cá cược đổi thưởng Hitclub, liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng của Lan Anh để thực hiện việc nạp và rút tiền. Hệ thống cá cược này áp dụng tỷ lệ quy đổi 1 điểm tương ứng với 1 đồng Việt Nam. Lan Anh đã sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nạp 3 triệu đồng vào tài khoản đánh bạc, tham gia cá cược dưới các hình thức “Tài xỉu” và “Tài xỉu MD5”.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Thị Lan Anh về tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng công an tích cực tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác trước “ma trận” đánh bạc trực tuyến.

Theo cơ quan công an, ngoài các trang cá cược lớn, trò chơi “Tài xỉu online” đang là hình thức phổ biến nhất, thu hút đông đảo người tham gia, trong đó đáng lo ngại là nhiều học sinh THCS và THPT. Các em dễ dàng tiếp cận những video hướng dẫn chơi được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, kèm theo những lời hứa hẹn “chơi 1 thắng 10”. Tuy nhiên, phần lớn các tài khoản chia sẻ nội dung này đều là tài khoản ảo, không có thông tin cá nhân rõ ràng.

Một số người từng tham gia cá độ online cho biết, khi số tiền trong tài khoản còn ít, việc rút tiền diễn ra khá thuận lợi. Nhưng khi tài khoản tăng lên đến hàng trăm triệu đồng, hệ thống sẽ viện lý do lỗi kỹ thuật để khóa tài khoản, sau đó xóa toàn bộ dữ liệu. Dù biết bị lừa đảo, nhiều người không dám trình báo cơ quan công an vì lo sợ bị xử lý do hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật.

Hiện nay, hành vi đánh bạc trực tuyến đang có xu hướng gia tăng, nhất là vào dịp cận Tết Nguyên đán. Từ khi triển khai ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc liên quan đến đánh bạc trên không gian mạng. Các đối tượng thường sử dụng sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ để tổ chức và tham gia đánh bạc, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, thu thập chứng cứ và mở rộng điều tra.

Trước thực trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những lời mời chào cá cược hấp dẫn trên không gian mạng, tránh để rơi vào ma trận do các đối tượng giăng sẵn. Đồng thời, các lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm liên quan đến đánh bạc, nhất là tội phạm tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, quyết tâm thu hẹp và tiến tới xóa bỏ “đất sống” của loại tội phạm này.

Lê Minh