Đồng chí Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 9/1, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đại Dương.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Quân khu 2.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Vừa qua, đồng chí Trương Quốc Huy đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội vì lý do cá nhân. Sáng ngày 9/1, Bộ Chính trị họp và thống nhất để đồng chí Trương Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh có liên quan theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và trên cơ sở xem xét toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm công tác, uy tín của cán bộ, Bộ Chính trị đã có Quyết định điều động và chỉ định đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã tặng hoa chúc mừng và trao Quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định đồng chí Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đại Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Đồng chí Phạm Đại Dương được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm trong quản lý kinh tế, khoa học công nghệ và công tác xây dựng Đảng; có tư duy nhạy bén và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, sâu sát cơ sở.

Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc tăng cường một đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng có kinh nghiệm quản lý Nhà nước ở các bộ, ngành, đã qua công tác ở địa phương trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, công tác tại Ban Đảng Trung ương nhằm tăng cường cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy Quân khu 2 thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đại Dương.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cấp, ngành trong toàn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành, hỗ trợ và ủng hộ, tạo điều kiện để đồng chí Tân Bí thư Tỉnh ủy nhanh chóng bắt nhịp với công việc.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn, trên cương vị mới là Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, đồng chí Phạm Đại Dương sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực và quyết tâm cao để cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đại Dương.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị đồng chí Phạm Đại Dương cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ trên cơ sở phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, nhất là các khâu đột phá, Chương trình hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng như tập thể lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cần tập trung triển khai quyết liệt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, Phú Thọ phải chú trọng thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ, giao trọng trách làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đồng chí Phạm Đại Dương hứa tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, quyết tâm nỗ lực cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và phát huy mạnh truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững cùng cả nước tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự đồng hành của các ban, bộ, ngành Trung ương và nhất là sự hỗ trợ, phối hợp của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị của tỉnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng và khát vọng phát triển của Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đại Dương trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

