Triển khai các luật mới về đầu tư, đấu thầu, đất đai và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Chiều 10/1, tại phường Hòa Bình, Hội Doanh nhân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các luật mới về đầu tư, đấu thầu, đất đai và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đào Việt Trung - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu các bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; các sở, ban, ngành tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh: Quảng Ninh, Tuyên Quang...

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp trong tỉnh.

Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi những nội dung trọng tâm của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu mới; phân tích tác động trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp; định hướng đầu tư phát triển tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập đơn vị hành chính; đề xuất giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và kinh tế tư nhân; khắc phục tình trạng thiếu nhất quán trong thực thi chính sách giữa các cấp, ngành. Trọng tâm là rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền; tháo gỡ kịp thời những vướng mắc liên quan đến đầu tư, đấu thầu, quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; triển khai cơ chế “luồng xanh” đối với các nhà đầu tư chiến lược, dự án lớn.

Cùng với đó, tỉnh nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư; hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường đối thoại giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; phát huy vai trò của Hội Doanh nhân tỉnh là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, tham gia phản biện cơ chế, chính sách phát triển của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy trình, thủ tục; tổ chức tập huấn, thống nhất cách hiểu và cách làm, bảo đảm việc triển khai đồng bộ, thông suốt Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai mới khi có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh. Hội Doanh nhân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đại diện, tập hợp cộng đồng doanh nghiệp; chủ động phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ, phản biện chính sách bằng văn bản, góp phần kịp thời điều chỉnh các cơ chế, chính sách chưa phù hợp với thực tiễn.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sỹ Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sỹ Hùng cho biết, trong bối hiện nay yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý đất đai, thu hút đầu tư và tổ chức đấu thầu dự án phải bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với quy mô, không gian phát triển mới sau sáp nhập. Việc triển khai đồng bộ Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là công cụ quan trọng để lãnh đạo tỉnh hiện thực hóa các định hướng quy hoạch, lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, triển khai các dự án có chất lượng, tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh, sau sáp nhập đơn vị hành chính, không gian phát triển của tỉnh Phú Thọ được mở rộng, bộ máy chính quyền từng bước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo tiền đề để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức lại các vùng động lực. Việc triển khai đồng bộ Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu vừa là yêu cầu pháp lý, vừa là công cụ quan trọng để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, triển khai các dự án chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Nguyễn Cao Sơn phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng dành thời gian tọa đàm, đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý và chuyên gia nhằm làm rõ định hướng triển khai và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trao đổi, thảo luận các nội dung trọng tâm liên quan đến tác động đồng bộ của các luật mới đối với môi trường đầu tư, kinh doanh; nhận diện những điểm nghẽn, bất cập trong thực tiễn triển khai; đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao năng lực thực thi công vụ, tăng cường tính minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay từ các địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Thông qua hội nghị, tỉnh khẳng định quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, thực thi pháp luật nghiêm minh, nhất quán; qua đó tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của tỉnh.

Hồng Duyên