Kiểm tra các dự án khắc phục hậu quả thiên tai tại khu vực Hòa Bình

Ngày 10/1, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế một số dự án khắc phục hậu quả thiên tai do UBND các xã, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình và Công ty TNHH Mặt trời Hòa Bình làm chủ đầu tư tại khu vực Hòa Bình. Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và các xã: Mường Vang, Yên Trị, Lạc Lương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Mường Vang.

Theo báo cáo của UBND xã Mường Vang, đến ngày 31/12/2025, địa phương được cấp tổng cộng 69 tỷ đồng để thực hiện 3 dự án, giá trị giải ngân đạt 65,381 tỷ đồng, tương đương 95% kế hoạch vốn được bố trí. Cụ thể, Dự án xây dựng khu tái định cư xã Tuân Đạo (cũ) đang triển khai thi công, được bố trí 14 tỷ đồng, đã giải ngân 11,203 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch vốn; Dự án khu tái định cư ổn định dân cư khu vực sạt lở xóm Rài, xã Tuân Đạo (cũ) đã hoàn thành, giải ngân 49,297/50 tỷ đồng, đạt 98,6%; Dự án sửa chữa, khắc phục hồ Đồng Ấm, xóm Tôm, xã Tân Lập (cũ) cũng đã cơ bản hoàn thành đảm bảo tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và đoàn công tác kiểm tra tiến độ các công trình sửa chữa hồ, đập trên địa bàn xã Mường Vang.

Ngoài các dự án trên, hiện trên địa bàn xã đang triển khai thực hiện 3 dự án do Công ty TNHH Mặt trời Hòa Bình làm chủ đầu tư. Đến thời điểm này, các dự án thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định.

Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện 1 dự án xây dựng khu tái định cư tại đội 2, Công ty TNHH MTV 2/9, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy (cũ), phục vụ di dân vùng sạt lở thuộc 2 xã Tân Mai và Phúc Sạn, huyện Mai Châu (cũ), nay là xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ. Dự án đã hoàn thành thi công, được bố trí 25 tỷ đồng, giải ngân 19,319 tỷ đồng, đạt 77,28% kế hoạch vốn. Phần kinh phí còn lại không sử dụng khoảng 5,681 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí dự phòng không phát sinh, nghiệm thu theo khối lượng thực tế và giảm giá sau đấu thầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra kết quả thực hiện dự án do Tập đoàn Sungroup triển khai.

Đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình, tổng kinh phí được cấp cho 5 dự án là 36 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 34,547 tỷ đồng, tương đương 96% kế hoạch vốn. Các dự án sửa chữa, khắc phục hồ Ba Sào, hồ Múi, hồ Ngọc Lương I và hồ Ngọc Lương II đều đã hoàn thành thi công với tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 98% kế hoạch vốn giao.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh, đối với các dự án chưa giải ngân hết vốn cần báo cáo rõ giá trị chưa giải ngân, phân tích nguyên nhân, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo các bộ, ngành Trung ương theo đúng quy định.

Đánh giá kết quả triển khai các dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của các chủ đầu tư và địa phương trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, quyết toán dự án, bảo đảm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Mạnh Hùng