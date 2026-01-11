Triển khai nhiệm vụ Quỹ tín dụng nhân dân năm 2026

Ngày 11/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh khu vực 4 phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ Quỹ tín dụng nhân dân năm 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thu Hòa - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 4; Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; Đặng Duy Cường - Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị.

Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương, thời gian qua, các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Ngân hàng Nhà nước khu vực 4 quản lý đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động theo hướng an toàn, hiệu quả.

Đến nay, toàn hệ thống có 101 quỹ, hoạt động tại 87 xã, phường với hơn 132 nghìn thành viên. Tổng nguồn vốn hoạt động đạt gần 18.900 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt gần 14.900 tỷ đồng, tăng lần lượt 5,67% và 3,78% so với năm trước.

Tín dụng tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết yếu của nền kinh tế với lãi suất cho vay ngắn hạn cơ bản được duy trì ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên tiếp cận vốn. Cùng với đó, các Quỹ tín dụng nhân dân từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và giao dịch, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức lại Quỹ tín dụng nhân dân; phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu; vai trò của kiểm toán nội bộ cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ vốn cho thành viên. Đây là cơ sở quan trọng để hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ký kết quy chế phối hợp cung cấp và trao đổi thông tin giữa NHNN chi nhánh khu vực 4 và Ngân hàng HTX Việt Nam.

Cũng trong chương trình, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 4 và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã ký quy chế phối hợp cung cấp và trao đổi thông tin. Qua đó, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức lại và nâng cao năng lực của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân theo hướng an toàn - bền vững - tự chủ, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt của Ngân hàng Hợp tác xã trong việc hỗ trợ và phát triển hệ thống này.

Đăng Khoa