Giải quyết dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng dự án đường song song đường sắt

Chiều 9/1, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công và xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng Dự án đường song song với đường sắt tại 2 xã Vĩnh Hưng và Vĩnh An.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra tiến độ thi công và xử lý vướng mắc về giải phóng mặt bằng Dự án đường song song với đường sắt tại xã Vĩnh Hưng.

Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, Dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai phía Bắc, phía Nam, đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường tỉnh 304 kéo dài có tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến 8km; tổng diện tích thu hồi, bồi thường, GPMB 28,97ha.

Đến nay, 8,77ha đã được GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư; khoảng 20ha còn lại đang được Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc triển khai bồi thường, GPMB, trong đó, diện tích đi qua địa phận xã Vĩnh Hưng là 11,06ha; xã Vĩnh An là 9,27ha.

Trong quá trình triển khai công tác GPMB, dự án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, chủ yếu do phát sinh nhiều hạng mục tài sản tạo lập trái phép trên đất nông nghiệp; một số hộ dân có diện tích đo đạc thực tế thiếu so với diện tích được giao theo hồ sơ; cùng với đó là những vướng mắc liên quan đến diện tích đất và tài sản trên đất của Ga Hướng Lại thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc và 2 xã Vĩnh Hưng, Vĩnh An trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Dự án đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai tuyến phía Bắc, phía Nam đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến đường tỉnh 304 kéo dài là dự án quan trọng, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ lưu thông, đi lại của cán bộ, Nhân dân nhất là khi hợp nhất tỉnh, qua đó giảm áp lực khi lưu thông Quốc lộ 2 trong bối cảnh Quốc lộ 2 đang trong quá trình GPMB để mở rộng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu kiểm tra thực địa dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện GPMB, bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, tình trạng tạo lập trái phép tài sản trên đất nông nghiệp; đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Công tác hỗ trợ phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá, thống kê, kiểm đếm chính xác; triển khai đồng loạt, dứt điểm.

Việc tuyên truyền cần làm rõ các trường hợp được hỗ trợ, không được hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật, trên quan điểm chỉ hỗ trợ bồi thường, GPMB đối với diện tích thực tế bị thu hồi; phần diện tích còn lại không thuộc phạm vi thu hồi sẽ không được hỗ trợ.

Ngọc Anh - Lưu Trường