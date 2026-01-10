Đổi mới mạnh mẽ công tác ngoại giao kinh tế

Tối 10/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối tới các bộ, ngành, địa phương trong cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Năm 2025, công tác ngoại giao kinh tế tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài và hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế. Hoạt động ngoại giao kinh tế đã bám sát các ưu tiên phát triển của đất nước và từng địa phương, gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 17 nước, ký kết 350 thỏa thuận hợp tác, gấp 2,5 lần năm 2024. Duy trì và củng cố các thị trường hàng đầu về xuất khẩu, thu hút đầu tư theo hướng bền vững và nâng cao hiệu quả; tạo đột phá tại một số thị trường mới, tiềm năng như: Mỹ Latinh, Trung Đông - châu Phi, Trung Á, Trung Đông Âu. Nhờ đó, Việt Nam thuộc nhóm 15 nước thương mại lớn nhất thế giới, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến vượt mốc 900 tỷ USD.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, ngoại giao kinh tế tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của nền ngoại giao Việt Nam, có vai trò thiết thực trong việc huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2025, đặc biệt là sự chủ động, đồng hành của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đối với địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh, bước sang năm 2026, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, công tác ngoại giao kinh tế cần đổi mới mạnh mẽ hơn. Trong đó, lấy người dân, doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; chủ động cung cấp thông tin, nhu cầu hợp tác, danh mục dự án kêu gọi đầu tư để các cơ quan đại diện làm tốt vai trò kết nối. Đồng thời, tiếp tục khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý cần gắn ngoại giao kinh tế với các mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; chú trọng thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng cao, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển của từng địa phương.

Trần Tuấn