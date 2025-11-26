Phú Thọ tuyển 1.568 giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục năm 2025

UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch số 9948/KH-UBND ngày 25/11/2025 về việc tuyển dụng giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục công lập năm 2025 với 1.568 chỉ tiêu.

Theo kế hoạch số 9948 của UBND tỉnh, tổng số chỉ tiêu được phân thành 2 nhóm, gồm: 60 chỉ tiêu tuyển dụng theo chính sách thu hút tại Nghị định 179/2024/NĐ-CP và 1.508 chỉ tiêu xét tuyển viên chức giáo viên và nhân viên của các cấp học.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Nông Trang chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Ở nhóm tuyển dụng theo chính sách thu hút, Mầm non có 5 chỉ tiêu; Tiểu học có 25 chỉ tiêu (20 chỉ tiêu dành cho giáo viên Văn hóa tiểu học và 5 chỉ tiêu cho giáo viên Tiếng Anh); THCS có 22 chỉ tiêu và THPT có 8 chỉ tiêu.

Ứng viên diện thu hút phải là sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, thủ khoa hoặc có thành tích nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn quy định.

Nhóm xét tuyển viên chức giáo dục gồm 1.508 chỉ tiêu, phân bổ theo từng cấp học.

Khối Mầm non: Giáo viên Mầm non hạng III: 280 chỉ tiêu; Kế toán viên trung cấp: 17 chỉ tiêu;Văn thư viên trung cấp: 16 chỉ tiêu; Thư viện viên hạng IV: 04 chỉ tiêu;-Y sĩ hạng IV: 02 chỉ tiêu.

Khối Tiểu học: Giáo viên Tiểu học hạng III: 576 chỉ tiêu (Văn hóa Tiểu học: 331, Tiếng Anh: 73; Giáo dục thể chất: 71; Nghệ thuật (Âm nhạc): 30; Nghệ thuật (Mỹ thuật): 22, Tin học: 49; Kế toán viên trung cấp: 05 chỉ tiêu;Văn thư viên trung cấp: 10 chỉ tiêu; Y sĩ hạng IV: 03 chỉ tiêu; Thư viện viên hạng IV: 07 chỉ tiêu).

Khối THCS: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: 469 chỉ tiêu (Toán học: 63, Khoa học tự nhiên (Vật lí): 44, Khoa học tự nhiên (Hóa học): 24, Khoa học tự nhiên (Sinh học): 22, Ngữ văn: 73, Lịch sử và Địa lí (Lịch sử): 36, Lịch sử và Địa lí (Địa lí): 39, Tiếng Anh: 64, Giáo dục công dân: 8, Công nghệ: 8, Giáo dục thể chất: 26, Nghệ thuật (Âm nhạc): 25, Nghệ thuật (Mỹ thuật): 13; Tin học: 24; Kế toán viên trung cấp: 06 chỉ tiêu; Thiết bị, thí nghiệm: 13 chỉ tiêu; Văn thư viên trung cấp:13 chỉ tiêu;- Thư viện viên hạng IV: 06 chỉ tiêu;Y sĩ hạng IV: 09 chỉ tiêu).

Khối THPT, GDNN-GDTX: Giáo viên Trung học phổ thông hạng III: 45 (Toán: 09; Tin học: 02; Công nghệ (Kỹ thuật công nghiệp): 02; Sinh học: 01; Ngữ văn: 03; Lịch sử: 06; Địa lí: 08; Giáo dục kinh tế và Pháp luật: 03; Giáo dục thể chất: 02; Giáo dục quốc phòng và An ninh: 04; Tiếng anh: 05;Kế toán viên trung cấp: 07 chỉ tiêu. Văn thư viên trung cấp: 08 chỉ tiêu;Thư viện viên hạng IV : 01 chỉ tiêu;- Giáo vụ: 07 chỉ tiêu; Thiết bị, thí nghiệm : 04 chỉ tiêu ).

Về đăng ký dự tuyển, thí sinh diện thu hút chỉ được đăng ký một vị trí tại một đơn vị. Nhóm xét tuyển thông thường được đăng ký hai nguyện vọng cùng vị trí, khác đơn vị dự tuyển. Hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở GD&ĐT Phú Thọ trong 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng; lệ phí dự tuyển là 300.000 đồng mỗi thí sinh.

Thí sinh sẽ trải qua các vòng tuyển dụng khác nhau tùy theo loại hình. Với diện thu hút, thí sinh tham dự bài thi thực hành kiểm tra kỹ năng nghề nghiệp. Với diện xét tuyển thông thường, thí sinh làm bài thi viết nghiệp vụ chuyên ngành trong thời gian 180 phút. Dự kiến cả hai nhóm sẽ được tổ chức tuyển dụng trong tháng 12/2025 tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Kế hoạch cũng nêu rõ quy định về ưu tiên trong tuyển dụng theo Nghị định 115 và 85; thí sinh trúng tuyển theo chỉ tiêu tuyển và có điểm xét từ cao xuống thấp và cần đạt tối thiểu 50 điểm ở vòng 2. Trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm, Hội đồng tuyển dụng sẽ căn cứ vào trình độ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp và điểm trung bình toàn khóa để lựa chọn.

Hiền Mai