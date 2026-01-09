Tuyên truyền cho học sinh, sinh viên không phát tán thông tin tiêu cực trên không gian mạng

{title}
Ngày 9/1, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đã tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, yêu cầu học sinh, sinh viên (HSSV) tuyệt đối không phát tán, chia sẻ, bình luận các video, hình ảnh tiêu cực trên không gian mạng.
Học sinh Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng.
Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các trường học trên địa bàn; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các đơn vị, trường học trong tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động quán triệt, tuyên truyền, lồng ghép nội dung về an toàn thông tin mạng, phòng ngừa hành vi phát tán thông tin tiêu cực.
Việc tuyên truyền được thực hiện trong giờ sinh hoạt lớp, chào cờ, hoạt động ngoại khóa và trên không gian mạng, bảo đảm hình thức đa dạng, phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả, hướng tới cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động và học sinh, sinh viên. Đồng thời, tăng cường giáo dục về hậu quả pháp lý và xã hội của hành vi phát tán, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, định hướng học sinh, sinh viên sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh. Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên được yêu cầu tuyệt đối không đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận các video, hình ảnh tiêu cực, sai sự thật, xuyên tạc, kích động; ưu tiên theo dõi, tiếp cận thông tin chính thống từ các cơ quan, tổ chức Nhà nước và không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.
Hiền Mai
