Đánh thức vùng đất khó từ mô hình chăn nuôi hươu liên kết

Trên vùng đất sỏi đá của xã Hợp Lý, chàng thanh niên Đỗ Mạnh Hùng đã viết nên câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng. Không chọn những lối mòn cũ, anh đưa về mô hình nuôi hươu sao, tạo dựng hệ sinh thái chăn nuôi bằng tư duy của một bác sĩ thú y và tâm thế của người làm kinh tế tập thể.

Hợp tác xã Chăn nuôi hươu Việt Hùng, xã Hợp Lý hiện có hơn 20 hộ thành viên, do anh Đỗ Mạnh Hùng làm Giám đốc, mô hình góp phần chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình liên kết chuỗi giá trị.

Từ khát vọng chinh phục “đất cắn”

Xã Hợp Lý có địa hình đồi núi trung du, đất đai chủ yếu là đất đỏ bazan pha sỏi đá - nơi người dân địa phương vẫn thường ví von là vùng “đất cắn”. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, anh Đỗ Mạnh Hùng thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của người nông dân khi quanh năm bó buộc với cây gỗ rừng hay đàn lợn bấp bênh giá cả.

Với mô hình nuôi hươu tại xã Hợp Lý không chỉ là câu chuyện về một giống vật nuôi mới, mà còn là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ dám làm của thế hệ trẻ.

Tốt nghiệp chuyên ngành thú y, Hùng mang kiến thức trở về quê hương với quyết tâm: Tìm hướng đi mới để nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác. Sau nhiều năm bôn ba thực tế tại các “thủ phủ” chăn nuôi như Thái Nguyên, Hà Tĩnh, anh nhận ra hươu sao chính là chìa khóa để mở cánh cửa thịnh vượng cho vùng đất quê mình.

"Hươu là loài động vật hoang dã có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh hơn trâu, bò, dê. Đặc biệt, nuôi hươu khá nhàn - một con trưởng thành chỉ ăn từ 5 - 6kg thức ăn mỗi ngày, hoàn toàn là đồ tự nhiên" - anh Hùng chia sẻ về lý do bén duyên với loài vật này từ năm 2020.

Đột phá nuôi hươu bằng thảo dược

Khác với cách nuôi truyền thống, anh Hùng vận dụng tối đa kiến thức chuyên môn để tạo ra sự khác biệt. Anh nhận thấy địa hình xã Hợp Lý tuy nắng hạn nhưng lại là mảnh đất lý tưởng cho các loại cây thuốc nam phát triển.

Tại trang trại của anh và các thành viên, hươu không chỉ ăn cỏ, ngô, sắn hay lá cây rừng. Anh chủ động cải tạo diện tích đất khô cằn trồng cây mật gấu, xạ đen, đinh lăng, hoa kim ngân và dâm bụt. Việc đưa “lá thuốc” vào khẩu phần ăn hàng ngày không chỉ giúp đàn hươu phát triển khỏe mạnh, kháng bệnh tốt mà còn tạo nên giá trị khác biệt cho chất lượng nhung hươu - tinh túy của nghề nuôi.

Hợp tác xã trồng các cây dược liệu làm thức ăn giúp đàn hươu phát triển khỏe mạnh, kháng bệnh tốt, tạo giá trị khác biệt cho chất lượng nhung hươu.

Anh Trần Quý Giáp - thành viên của mô hình cho biết: "Chi phí chăn nuôi thấp vì tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp như cây mía, lạc và lá cây tự nhiên. Đến mùa hươu lên nhung chỉ cần bồi dưỡng thêm hạt ngô, lạc là đủ. Chăm sóc hươu đơn giản, không áp lực như nuôi các loại gia súc khác".

Sức mạnh của sự liên kết - Thương hiệu HTX Việt Hùng

Tháng 3/2023, HTX Chăn nuôi hươu Việt Hùng chính thức ra đời với hơn 20 hộ thành viên, do anh Đỗ Mạnh Hùng làm Giám đốc. Đây là bước ngoặt quan trọng, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình liên kết chuỗi giá trị. HTX xây dựng trang trại tập trung và phòng sản xuất chế biến riêng biệt để kiểm soát chất lượng đầu ra. Với giá bán nhung hươu dao động từ 18 - 20 triệu đồng/kg, mô hình đã mang lại nguồn thu nhập mơ ước cho người dân vùng khó.

Anh Đỗ Mạnh Hùng giới thiệu các nguyên liệu làm thức ăn cho hươu.

Ông Trần Đình Trọng, một thành viên cao tuổi trong HTX chia sẻ: "Ở tuổi chúng tôi, chăn nuôi hươu phù hợp vì nhẹ nhàng, tiện lợi. Sản phẩm nhung hươu có thị trường tiêu thụ tốt ngay tại Phú Thọ, người già ưa chuộng để bồi bổ sức khỏe. Đây thực sự là hướng đi hiệu quả".

Dù mới đi vào hoạt động ổn định nhưng định hướng của Giám đốc Đỗ Mạnh Hùng rất rõ ràng. HTX không chỉ dừng lại ở việc bán nhung tươi mà đang hướng tới xây dựng các sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu địa phương, tham gia Chương trình OCOP để nâng tầm giá trị.

Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn những thách thức. Anh Hùng trăn trở: "Thời gian đầu, đầu ra cũng gặp khó khăn, nhưng đến nay đã dần ổn định. Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để HTX tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi và tham gia các lớp đào tạo về truyền thông, bán hàng hiện đại".

Mục tiêu của HTX trong thời gian tới là mở rộng quy mô, tạo “nguồn kinh tế thụ động” cho những gia đình không có điều kiện đi làm công ty, giúp họ làm giàu ngay trên mảnh vườn, thửa ruộng của mình. Bằng cách kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và tư duy khoa học, anh Đỗ Mạnh Hùng cùng bà con nơi đây đang từng bước biến những sỏi đá cằn cỗi thành “nhung,” thành “vàng”.

