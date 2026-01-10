Chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo ở xã Tân Sơn

Là xã miền núi, xa trung tâm tỉnh, với số lượng lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, xã Tân Sơn đối mặt với nhiều khó khăn trong phát triển giáo dục. Tuy nhiên, bằng quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, địa phương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) toàn diện trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Xã Tân Sơn xác định mỗi thầy, cô giáo là tấm gương học tập chuyển đổi số cho học sinh noi theo.

Năm học 2025 - 2026, toàn xã Tân Sơn có 10 trường học trực thuộc, gồm 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 4 trường THCS, với hơn 4.200 học sinh. Xác định CĐS là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, xã tập trung xây dựng mô hình “Trường học số” phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Theo đó, 100% cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy; từng bước số hóa hồ sơ chuyên môn; chú trọng cập nhật, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục phục vụ công tác quản lý. Đến nay, 100% trường học được kết nối internet; các trường tiểu học và THCS được đầu tư phòng máy tính, trang bị thiết bị phục vụ giảng dạy môn Tin học và hoạt động học tập số.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Sơn cho biết: Việc đẩy mạnh CĐS trong giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, gắn giáo dục với phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa địa phương. Xã tập trung khắc phục những hạn chế về chất lượng, cơ sở vật chất, công bằng trong tiếp cận giáo dục, hướng tới xây dựng thế hệ công dân có phẩm chất, năng lực, kỹ năng sáng tạo và bản lĩnh hội nhập.

Cô và trò Trường THCS Tân Phú, xã Tân Sơn thi đua dạy tốt, học tốt.

Tại Trường THCS Tân Phú, CĐS được triển khai đồng bộ trên 3 lĩnh vực: Quản lý, dạy học và kết nối gia đình - nhà trường. Trong công tác quản lý, nhà trường sử dụng phần mềm quản lý trường học, hồ sơ điện tử, sổ điểm điện tử, chữ ký số; thực hiện quản lý tài chính, văn bản và điều hành trên môi trường mạng.

Trong dạy và học, giáo viên tích cực ứng dụng internet, phần mềm, thiết bị số để đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng bài giảng điện tử, tổ chức kiểm tra - đánh giá, góp phần tạo môi trường học tập hiện đại, hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, đồng thời giảm tải công việc hành chính cho giáo viên.

Nhà trường cũng triển khai các ứng dụng CĐS như eNetViet, giúp kết nối chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh. Thông qua ứng dụng, phụ huynh có thể theo dõi kết quả học tập, điểm danh, nhận thông báo, trao đổi trực tiếp với giáo viên và nắm bắt kịp thời các hoạt động của con em, thay thế hiệu quả phương thức quản lý thủ công trước đây.

Thầy giáo Trần Mạnh Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Phú chia sẻ: CĐS đã giúp nhà trường giảm đáng kể thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý. Việc ứng dụng công nghệ trong dạy học góp phần tăng tính trực quan, tạo hứng thú cho học sinh; rèn luyện cho các em kỹ năng tự học, kỹ năng số - những năng lực thiết yếu trong thời đại công nghệ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai CĐS còn gặp một số khó khăn như cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ; kỹ năng số của một bộ phận giáo viên, học sinh hạn chế; nguồn kinh phí đầu tư cho CĐS chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh CĐS theo hướng toàn diện, thiết thực, hiệu quả, lấy người học làm trung tâm; tập trung nâng cao năng lực số cho giáo viên, học sinh; hoàn thiện hệ thống quản lý số; phát triển kho học liệu số chất lượng; tăng cường phối hợp với phụ huynh và các tổ chức liên quan để xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, an toàn, thân thiện.

Song song với đó, xã Tân Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa của CĐS trong giáo dục. Hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa, chú trọng giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả, tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Nhà giáo Tân Sơn tâm huyết, sáng tạo”, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong ngành và cộng đồng.

Trong năm học 2025 - 2026, xã ưu tiên bố trí ngân sách, huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp, sửa chữa trường lớp, phòng học bộ môn, thư viện, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập; trang bị thiết bị dạy học hiện đại; hình thành các không gian sáng tạo, môi trường học tập mở. Đồng thời, xây dựng và phát triển hệ sinh thái giáo dục số, kho học liệu số dùng chung; phấn đấu 100% trường học có kết nối internet tốc độ cao, đủ điều kiện triển khai dạy học số; 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục được thực hiện trên môi trường số.

CĐS đang từng bước làm thay đổi diện mạo giáo dục ở xã Tân Sơn, giúp giáo viên và học sinh được tiếp cận tri thức nhanh hơn, linh hoạt hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hương Giang