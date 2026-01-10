Sắt son với sự nghiệp “trồng người”

Sinh ra và lớn lên ở xã Vĩnh Chân giàu truyền thống hiếu học, cô giáo Bùi Thị Tuyết Mai sớm bộc lộ năng lực và niềm say mê đặc biệt với Toán học – môn học đòi hỏi tư duy logic, sự kiên trì và bản lĩnh vượt khó. Được gia đình, thầy cô động viên, nuôi dưỡng khát vọng học tập, cô sớm xác định cho mình con đường gắn bó lâu dài với sự nghiệp giáo dục.

Năm 1990, tốt nghiệp thủ khoa Trường Trung học Sư phạm 12+2 Vĩnh Phú (cũ), cô được tuyển về công tác tại Trường Tiểu học Gia Cẩm. Từ đây, ngôi trường này trở thành “ngôi nhà thứ hai”, nơi ghi dấu hành trình 35 năm lao động sư phạm nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết của cô.

Ngay từ những ngày đầu đứng lớp, cô Mai đã để lại dấu ấn bởi phong cách sư phạm mạch lạc, chuẩn mực, khả năng truyền cảm hứng và sự tận tụy với từng học sinh. Triết lý giáo dục của cô được đúc kết giản dị nhưng sâu sắc: Dạy Toán cho học sinh tiểu học không chỉ là dạy phép tính, mà là dạy cách suy nghĩ, cách kiên trì và lòng tin vào chính mình. Bằng triết lý ấy, mỗi tiết học của cô không chỉ giúp học sinh hiểu bài mà còn khơi dậy tinh thần tự học, dám thử – dám sai – dám làm lại. Cô kiên nhẫn đồng hành và tin rằng mỗi học sinh đều có thế mạnh và sẽ tiến bộ nếu được trao niềm tin đúng lúc.

Thành quả của sự bền bỉ ấy được minh chứng bằng hàng trăm học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Toán cấp thành phố, tỉnh và quốc gia, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Gia Cẩm. Nhiều thế hệ học trò trưởng thành, thành đạt, luôn nhắc đến cô như người đã truyền cho họ bản lĩnh vượt khó và tinh thần không đầu hàng trước thử thách.

Cựu học sinh Nguyễn Lê Hiền Mai một trong 8 thủ khoa toàn quốc khối A00 năm 2025 chia sẻ: Cô Mai không chỉ dạy em cách giải bài khó mà còn dạy em cách không bỏ cuộc. Khi em nản, cô luôn nói “Con thử thêm một cách nữa xem sao.” Những lời giản dị ấy đã trở thành hành trang quý giá theo học trò suốt hành trình học tập và trưởng thành.

Năm 2010, cô Bùi Thị Tuyết Mai vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú – sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ. Tuy nhiên, với cô, danh hiệu không phải là đích đến mà là trách nhiệm lớn hơn đối với nghề.

Trong 10 năm liên tục giữ cương vị Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô đã lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc suốt 10 năm liền; vinh dự nhận nhiều Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Nhất.

Cô là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố (cũ), tỉnh và quốc gia; nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Cô đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều Bằng khen; Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Khi hoàn thành trọn vẹn hai nhiệm kỳ trên cương vị Hiệu trưởng theo quy định, xuất phát từ mong muốn tiếp tục được cống hiến, đồng hành và góp phần giữ nhịp phát triển liên tục của Trường Tiểu học Gia Cẩm, Nhà giáo Ưu tú Bùi Thị Tuyết Mai đã chủ động xin tiếp tục công tác tại trường và đảm nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng. Đó không phải là sự lựa chọn gắn với vị trí quản lý, mà bắt nguồn từ trách nhiệm nghề nghiệp và sự gắn bó sâu nặng với mái trường nơi cô đã dành trọn tâm huyết suốt nhiều năm. Dù ở vị trí nào, cô Mai vẫn trực tiếp giảng dạy môn Toán, tham gia bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tư vấn chuyên môn cho giáo viên, trở thành “điểm tựa nghề nghiệp” vững chắc cho đồng nghiệp... Sự tiếp nối thầm lặng nhưng bền bỉ ấy đã đóng góp quan trọng vào việc giữ vững nề nếp, chất lượng và hướng phát triển bền vững của Trường Tiểu học Gia Cẩm.

Trong quá trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cô là cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp Bộ, trực tiếp tham gia tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên toàn tỉnh. Cô chủ động đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, STEM, xây dựng video bài giảng sinh động, qua đó nâng cao hiệu quả học tập và hứng thú của học sinh. Cô tích cực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên của Trường Đại học Hùng Vương thực tập, kiến tập.

Không dừng lại ở chuyên môn, cô Mai đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường giáo dục toàn diện thông qua các hoạt động kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo, giáo dục di sản, thể chất, an toàn giao thông... Song song với đó là tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, hỗ trợ học sinh nghèo, tham gia các hoạt động thiện nguyện, sẻ chia với đồng nghiệp và cộng đồng.

35 năm gắn bó với nghề, từ cô giáo trẻ mới ra trường đến người cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm, Nhà giáo Ưu tú Bùi Thị Tuyết Mai vẫn giữ trọn sự giản dị, tận tâm và tình yêu nghề cháy bỏng. Ngọn lửa tri thức và tâm huyết mà cô bền bỉ giữ gìn không chỉ soi sáng những trang sách, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng và tương lai cho bao thế hệ học trò. Nói đến cô Mai không chỉ là nói đến những thành tích đã được cấp trên ghi nhận, mà điều đáng trân trọng hơn cả chính là sự yêu mến, kính trọng của nhiều thế hệ học sinh, phụ huynh và bạn bè, đồng nghiệp trên toàn tỉnh. Cô còn tích cực tham gia tư vấn chuyên môn, hỗ trợ nhiều trường học trong tỉnh nhất là các trường vùng sâu, vùng xa.

Câu chuyện về cô Mai là minh chứng sống động cho chân lý: Người thầy chân chính không chỉ dạy bằng tri thức, mà còn dạy bằng cả trái tim. Cô xứng đáng là điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2020–2025 của ngành giáo dục Phú Thọ, trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ nhà giáo noi theo.

HẠNH THÚY