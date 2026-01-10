Thân thiện “Thư viện xanh”

Để khơi dậy tinh thần ham đọc sách, giúp học sinh “thắp lửa” văn hóa đọc, cùng với nhiều trường học trong tỉnh, Trường Tiểu học Hùng Lô, phường Vân Phú đã xây dựng “Thư viện thân thiện” gần gũi với học sinh, tạo môi trường thuận lợi cho các em khám phá, tìm hiểu, nâng cao kiến thức qua những trang sách, nuôi dưỡng văn hóa đọc trong trường học. Nhà trường thường xuyên bổ sung các đầu sách, truyện, bố trí không gian đọc sách mở giúp các em rèn luyện kỹ năng tự học, tự tìm hiểu và phân tích thông tin, nâng cao kiến thức toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo.

Mô hình thư viện thân thiện của Trường Tiểu học Hùng Lô có gần 6.000 đầu sách, truyện, đa dạng phong phú về thể loại, giúp khơi dậy niềm đam mê đọc sáchtrong học sinh .

Sách, truyện được sắp xếp khoa học, vừa tầm với của học sinhtiểu học.

Các loại sách, truyện, báo Nhi đồng phù hợp với lứa tuổi giúp các em nâng cao kiến thức.

Thư viện mini ở góc lớp.

Trong giờ ra chơi, học sinh có thể lựa chọn không gian đọc thoải mái nhất.

Các tủ sách, truyện được sắp xếp khoa học, gọn gàng, phân theo từng khu giúp các em dễ tìm kiếm.

Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, Trường Tiểu học Hùng Lô tổ chức Ngày hội đọc sách thu hút học sinh ở các khối lớp tham gia.

Phương Thanh