Thân thiện “Thư viện xanh”

{title}
{publish}
{head}
Để khơi dậy tinh thần ham đọc sách, giúp học sinh “thắp lửa” văn hóa đọc, cùng với nhiều trường học trong tỉnh, Trường Tiểu học Hùng Lô, phường Vân Phú đã xây dựng “Thư viện thân thiện” gần gũi với học sinh, tạo môi trường thuận lợi cho các em khám phá, tìm hiểu, nâng cao kiến thức qua những trang sách, nuôi dưỡng văn hóa đọc trong trường học. Nhà trường thường xuyên bổ sung các đầu sách, truyện, bố trí không gian đọc sách mở giúp các em rèn luyện kỹ năng tự học, tự tìm hiểu và phân tích thông tin, nâng cao kiến thức toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục năng động, sáng tạo.
Mô hình thư viện thân thiện của Trường Tiểu học Hùng Lô có gần 6.000 đầu sách, truyện, đa dạng phong phú về thể loại, giúp khơi dậy niềm đam mê đọc sáchtrong học sinh .
Sách, truyện được sắp xếp khoa học, vừa tầm với của học sinhtiểu học.
Các loại sách, truyện, báo Nhi đồng phù hợp với lứa tuổi giúp các em nâng cao kiến thức.
Thư viện mini ở góc lớp.
Trong giờ ra chơi, học sinh có thể lựa chọn không gian đọc thoải mái nhất.
Các tủ sách, truyện được sắp xếp khoa học, gọn gàng, phân theo từng khu giúp các em dễ tìm kiếm.
Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, Trường Tiểu học Hùng Lô tổ chức Ngày hội đọc sách thu hút học sinh ở các khối lớp tham gia.
Phương Thanh
baophutho.vn Sắt son với sự nghiệp “trồng người”
Nhìn lại chặng đường từ Đại hội XIII, kết quả đạt được cùng hạn chế, bất cập còn tồn tại gợi mở nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị cho ngành Giáo dục.
baophutho.vn Ngày 9/1, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đã tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, yêu cầu học sinh, sinh viên (HSSV) tuyệt đối không...
Theo lộ trình của Bộ GD-ĐT, từ năm 2027 kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức thi trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện. Song song đó, hàng loạt kỳ thi phục vụ tuyển sinh...
baophutho.vn Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng có thể dễ dàng hòa nhập với thế giới xung quanh. Với trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ rối loạn phổ tự kỷ, việc...
baophutho.vn Ngày 7/1, Hệ thống Giáo dục Dạ Hợp (phường Hòa Bình) tổ chức Hội thảo “AI & Lớp học tương lai: Thực tiễn triển khai tại Hệ thống Giáo dục Dạ...
baophutho.vn Ngày 7/1, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), nhằm chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho học...