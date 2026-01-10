Lộ danh tính ông “vua” bắt trận U.23 Việt Nam quyết đấu Ả Rập Xê Út, nữ trọng tài VAR người Úc

{title}
{publish}
{head}
Tối 10/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu đáng chú ý giữa U.23 Việt Nam và U.23 Ả Rập Xê Út, diễn ra ngày 12/1 tại sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City.
Trọng tài chính có quá khứ tốt về năng lực
Theo công bố của AFC, trọng tài chính người Úc, Alexander George King sẽ là người cầm còi ở cuộc so tài được xem là then chốt của bảng A. King tiếng Anh là vua. Hy vọng ông “vua” sẽ cùng các trợ lý điều hành tốt trận đấu.
Ông Alexander King là trọng tài FIFA giàu kinh nghiệm, hiện thuộc nhóm trọng tài hàng đầu của bóng đá Úc. Ông bắt đầu điều hành các trận đấu tại A-League (giải VĐQG Úc) từ năm 2017 và nhanh chóng tạo được uy tín nhờ phong cách làm việc quyết đoán, khả năng kiểm soát trận đấu tốt và ít để xảy ra tranh cãi. Vị trọng tài sinh năm 1989 từng nhiều lần được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất A-League, đồng thời được AFC tín nhiệm giao nhiệm vụ ở nhiều giải đấu trẻ và cấp độ đội tuyển.
Ông Alexander King là trọng tài rất uy tín của châu Á
Danh sách trọng tài trận U.23 Việt Nam và U.23 Ả Rập Xê Út
Trước khi được phân công làm nhiệm vụ tại VCK U.23 châu Á 2026, ông Alexander King đã có kinh nghiệm cầm còi tại các kỳ U.23 châu Á trước đó, cũng như nhiều trận đấu quốc tế thuộc hệ thống FIFA. Việc AFC lựa chọn một trọng tài đến từ Úc – nền bóng đá có tính kỷ luật cao cho thấy sự thận trọng của ban tổ chức với trận đấu có ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng đấu.
Hỗ trợ cho trọng tài chính Alexander King là hai trợ lý trọng tài đồng hương, gồm James Andrew Lindsay và Kearney John Robinson. Trọng tài thứ tư của trận đấu là Zaid Thamer Mohammed (Iraq).
Đáng chú ý, công nghệ VAR cũng sẽ được áp dụng ở trận đấu này. Trọng tài VAR là bà Katherine Margaret Jacewicz (Úc), một trong những nữ trọng tài VAR giàu kinh nghiệm của AFC, trợ lý VAR là Luk Kin Sun (Hồng Kông). Điều thú vị là ông Luk Kin Sun có trận thứ 3 liên tiếp làm việc ở phòng VAR trong các trận đấu có sự góp mặt của U.23 Việt Nam.
Sau 2 lượt đã đấu, U.23 Việt Nam đang có 6 điểm, dẫn đầu bảng A. Nếu hòa hoặc thắng ở màn so tài với U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam sẽ vào tứ kết với ngôi đầu. Ngược lại, nếu bại trận với khoảng cách trên 2 bàn, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải xét chỉ số phụ với đối thủ, cũng như chờ kết quả ở trận U.23 Jordan gặp U.23 Kyrgyzstan để biết số phận của mình.
Nguồn thanhnien.vn
U23 Nhật Bản trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á sau 2 chiến thắng tuyệt đối, qua đó tạo áp lực lớn lên cuộc đua ngôi đầu bảng A của U23 Việt Nam.
"Chiêu bài" đưa cầu thủ dự bị vào sân để tìm kiếm chiến thắng của thầy Kim tiếp tục phát huy hiệu quả khi Lê Văn Thuận lập công giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước...
LĐBĐ Kyrgyzstan đánh giá Việt Nam là thử thách lớn ở lượt hai bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, vào tối nay.
Arsenal hòa đội khách Liverpool 0-0 ở trận đấu muộn nhất vòng 21 Ngoại hạng Anh và lỡ cơ hội nới rộng cách biệt với Man City lên 8 điểm.
Man United đánh rơi chiến thắng trước Burnley khi chỉ hòa 2-2 đội áp chót BXH, qua đó lỡ cơ hội vào top 4 và tiếp tục bộc lộ những vấn đề nơi hàng phòng ngự.
Chủ nhà U23 châu Á 2026 chơi hơn người từ phút 33 nhưng phải đến cuối trận mới thắng Kyrgyzstan 1-0 ở lượt ra quân bảng A, tối 6/1.
Đối thủ U23 Kyrgyzstan gặp bất lợi khi mất tiền đạo chủ lực càng giúp U23 Việt Nam sáng cửa giành chiến thắng.