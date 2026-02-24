Đại diện bóng đá Việt Nam tập trung, cạnh tranh vé dự World Cup

U20 nữ Việt Nam chính thức tập trung để chuẩn bị cho VCK giải U20 nữ châu Á 2026, giải đấu tính suất tham dự VCK U20 World Cup nữ 2026.

Hôm nay 24/2, ĐT U20 nữ Việt Nam chính thức tập trung tập luyện để bước vào quá trình chuẩn bị cho VCK giải U20 nữ châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan.

Ảnh: VFF

HLV trưởng người Nhật Bản - Okiyama Masahiko đã triệu tập 30 cái tên trẻ trong độ tuổi U20 vốn đã thể hiện được năng lực ở nhiều giải đấu trong thời gian qua.

Đội U19 nữ Hà Nam vô địch giải U19 nữ Quốc gia 2026 đóng góp đến 8 cầu thủ với những gương mặt triển vọng như Lê Hồng Yêu, Ngân Thị Thanh Hiếu, Lê Thị Thu, Lưu Hoàng Vân, Tạ Hồng Minh. Đây hứa hẹn sẽ là những cầu thủ nóng cốt của U20 nữ Việt Nam trong hành trình tại giải U20 nữ châu Á 2026.

VCK giải U20 nữ châu Á 2026 diễn ra tại Thái Lan 1/4 đến 18/4. U20 nữ Việt Nam ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, Trung Quốc và Bangladesh.

Tham dự giải có 12 đội, được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau khi kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất, nhì mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt sẽ vào tứ kết.

4 đội thắng ở tứ kết (giành vé vào bán kết) sẽ có quyền tham dự VCK U20 World Cup nữ 2026 tổ chức ở Ba Lan.

Ảnh: VFF

Theo vov.vn