Alcaraz hủy diệt Fils ở chung kết Qatar Mở rộng

Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz chỉ mất 52 phút để hạ Arthur Fils 6-2, 6-1, ở chung kết giải ATP 500 tại Doha.

20 ngày sau khi trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử hoàn tất Career Grand Slam tại Australia Mở rộng, Alcaraz tiếp tục lên ngôi thuyết phục ở Doha. Những chức vô địch liên tiếp dập tắt mọi nghi ngờ còn sót lại về việc liệu Alcaraz có thể tiếp tục thăng hoa, sau cuộc thay đổi lớn ở ban huấn luyện trong giai đoạn chuyển giao cuối năm 2025.

Ngay từ đầu trận chung kết với Fils, Alcaraz đã làm chủ cuộc chơi, công thủ toàn diện với nền tảng thể chất ấn tượng. Fils cố gắng đôi công từ cuối sân, nhưng bất lực trước đối thủ đẳng cấp vượt trội. Alcaraz có tới 18 winner so với 3 của Fils, thắng điểm bóng một 89% - gần gấp đôi đối thủ (45%).

Alcaraz mừng chức vô địch trên sân Trung tâm, tại giải ATP 500 ở Doha, Qatar hôm 21/2. Ảnh: Reuters

Tay vợt 22 tuổi kéo dài chuỗi thắng lên 12 trận, sau cuộc đọ sức mà anh được Infosys chấm 9,7 điểm - số điểm hiếm thấy trong một trận đấu ATP. Danh hiệu này là chiếc cup ATP 500 thứ chín trong sự nghiệp của Alcaraz, giúp anh cân bằng thành tích với cựu số 1 thế giới Andy Murray.

Tay vợt Tây Ban Nha đứng đồng thứ tư trong top những người giành nhiều danh hiệu ATP 500 nhất, kể từ khi hệ thống này được giới thiệu vào năm 2009. Ba người dẫn đầu là Roger Federer (16 danh hiệu), Rafael Nadal (15) và Novak Djokovic (14).

Với việc lọt vào chung kết ATP Tour lần đầu kể từ khi vô địch Tokyo Mở rộng 2024, Fils tăng 7 bậc lên số 33 trên bảng điểm khi tiếp tục hành trình trở lại sau chấn thương lưng. Cựu số 14 thế giới sẽ tiếp tục thi đấu tại ATP 500 Dubai tuần tới.

Trận chung kết tại Doha là lần đầu hai tay vợt gặp nhau kể từ khi Alcaraz thắng liên tiếp hai trận trên sân đất nện trước Fils năm 2025. Lần chạm trán đầu tiên của họ trên sân cứng cũng diễn ra theo kịch bản tương tự. Alcaraz kéo dài chuỗi thắng trên sân cứng ngoài trời lên 30 trận, bao gồm các chức vô địch Grand Slam tại Australia Mở rộng 2026 và Mỹ Mở rộng 2025.

