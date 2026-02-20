Sinner thua sốc ở tứ kết Qatar Mở rộng

{title}
Tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner thua Jakub Mensik 6-7(3), 6-2, 3-6 ở tứ kết giải ATP 500 ở Doha, tối 19/2.
Trong lần đầu dự Qatar Mở rộng, Sinner không thể tạo nên chung kết kinh điển với Carlos Alcaraz như kỳ vọng. Tay vợt Italy thua tài năng 20 tuổi Mensik, người có thói quen tạo ra những bất ngờ, với thành tích 4-2 trước các đối thủ top 5 thế giới. Hai năm trước, tay vợt CH Czech từng có chiến thắng top 5 đầu tiên trước Andrey Rublev trên hành trình vào chung kết tại Doha.
Mensik mừng một điểm thắng trong trận gặp Sinner tại tứ kết Qatar Mở rộng, trên sân Trung tâm tại Doha, Qatar hôm 19/2. Ảnh: Reuters
Để khuất phục Sinner, Mensik cần một ngày thi đấu thăng hoa ở giao bóng. Anh thắng 82% điểm sau cú giao bóng một (49/60), đạt tỷ lệ bóng một vào sân 71% và phục hồi ấn tượng trong set ba sau khi sa sút giữa trận.
Mensik thoát khỏi tình thế nguy hiểm ở đầu trận khi cứu 4 break-point, bao gồm việc thoát khỏi thế bị dẫn 0-40 ở game thứ ba. Khi cú giao bóng bắt đầu phát huy hiệu quả, anh không phải đối mặt thêm break-point nào trong set. Mensik thắng 7-3 ở loạt tie-break, trong đó điểm cuối là cú thuận tay uy lực khiến Sinner chôn chân.
Sinner phản ứng mạnh mẽ sau khi thua set đầu. Anh nhanh chóng cân bằng tỷ số, thắng liền bốn game từ thế hòa 2-2, phần nào nhờ sự chững lại của Mensik. Tay vợt CH Czech không duy trì được phong độ giao bóng như set một và mắc ba lỗi kép, trong đó có hai lỗi ở game thứ sáu khiến anh bị “bẻ” game.
Tuy nhiên, Sinner không thể ngăn cản màn bứt phá cuối trận của Mensik. Tiếp tục chủ động tấn công mỗi khi có cơ hội, hạt giống số 6 tận dụng break-point ở game đầu và game cuối của set quyết định để hoàn tất chiến thắng sau 2 giờ 12 phút.
Sinner cứu bóng ở tứ kết Qatar Mở rộng, trên sân Trung tâm tại Doha, Qatar hôm 18/2. Ảnh: Reuters
Vào bán kết, nhà vô địch Miami Mở rộng 2025 sẽ tăng ít nhất ba bậc lên vị trí số 13 trên bảng điểm ATP. Anh sẽ hướng tới lần thứ hai vào chung kết tại Doha khi đối đầu tay vợt 21 tuổi Arthur Fils.
Trở lại thi đấu đầu tháng này sau tám tháng chỉ chơi hai trận vì chấn thương lưng, tay vợt Pháp Fils giành vé vào bán kết ATP Tour đầu tiên kể từ tháng 4 năm ngoái khi vượt qua Jiri Lehecka 6-3, 6-3. Ở nhánh còn lại, Alcaraz đối đầu với ĐKVĐ Andrey Rublev ở bán kết.

