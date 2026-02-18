Alcaraz cứu set-point, thắng trận thứ 150 trên sân cứng

Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz thắng Arthur Rinderknech 6-4, 7-6(5), ở vòng một Qatar Mở rộng, tại Doha.

Trận đấu hôm 17/2 đánh dấu lần trở lại đầu tiên của Alcaraz, từ khi vô địch Australia Mở rộng và trở thành tay vợt trẻ nhất hoàn tất Career Grand Slam. Tay vợt 22 tuổi cứu hai set-point ở cuối set hai, trước khi thắng loạt tie-break, qua đó chạm mốc 150 chiến thắng ở ATP Tour trên mặt sân cứng và nâng thành tích mùa 2026 lên 8-0.

Alcaraz đánh thuận tay trong trận gặp Rinderknech ở vòng một Qatar Mở rộng, trên sân Trung tâm tại Doha, Qatar hôm 17/2. Ảnh: Reuters

“Đây thực sự là một trận đấu khó khăn,” Alcaraz chia sẻ sau chiến thắng dài 1 giờ 47 phút. "Arthur là một đối thủ rất nguy hiểm. Không ai muốn gặp anh ấy ngay vòng đầu. Tôi hài lòng vì đã vượt qua những thời điểm khó khăn, giữ bình tĩnh để chơi thứ tennis tốt nhất".

Alcaraz phô diễn đầy đủ kỹ năng tấn công đa dạng, đặc biệt là những pha ngắt bóng trên lưới sở trường. Riêng trong set đầu, anh có ba điểm winner tinh tế và giành tới 76% số điểm khi lên lưới (16/21).

Sang set hai, Rinderknech gia tăng sức ép bằng những game giao bóng hiệu quả, buộc trận đấu phải bước vào loạt tie-break. Tuy nhiên, tay vợt Pháp cao 1m96 không thể duy trì đà hưng phấn khi Alcaraz chơi tập trung để giành chiến thắng tie-break thứ tư liên tiếp trước Rinderknech.

Tuần này, Alcaraz đặt mục tiêu cải thiện thành tích so với lần đầu dự giải năm ngoái, khi anh dừng bước ở tứ kết trước Jiri Lehecka. Tay vợt số một thế giới sẽ chạm trán Valentin Royer ở vòng tiếp theo. Anh có thể gặp hạt giống số hai Jannik Sinner nếu cả hai cùng vào chung kết, đánh dấu chương thứ 17 trong cuộc đối đầu đỉnh cao của hai tay vợt mạnh nhất thế giới.

Trước đó, Alcaraz có thể chạm trán Karen Khachanov ở tứ kết. Nhà vô địch năm 2024 đã vượt qua Shintaro Mochizuki 6-1, 3-6, 6-4 ở vòng một. Hạt giống số bảy sẽ gặp Marton Fucsovics ở vòng hai.

ĐKVĐ Andrey Rublev cũng khởi đầu chậm chạp, trước khi tăng tốc để thắng Jesper de Jong 6-4, 6-3. Hạt giống số năm từng vô địch Doha năm 2020 khi giải còn thuộc cấp độ ATP 250. Rublev sẽ đối đầu Fabian Marozsan, người đã đánh bại Ugo Humbert 6-3, 6-1.

Stefanos Tsitsipas mở màn chiến dịch tại Doha bằng chiến thắng 6-4, 6-4 trước tay vợt Tunisia nhận suất đặc cách Moez Echargui. Ở vòng hai, anh sẽ có màn tái đấu đáng chú ý với nhà vô địch năm 2023 và cũng là đối thủ nhiều duyên nợ Daniil Medvedev. Tsitsipas hiện thua 4-10 về thành tích đối đầu, và họ chưa gặp lại nhau trên sân đấu kể từ Thượng Hải năm 2024.

Theo vnexpress.net