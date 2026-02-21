Ronaldo và Messi không phải số một trong mắt đồng đội cũ

Từng sát cánh cùng Ronaldo và Messi, một cựu sao Real Madrid gây bất ngờ khi không chọn hai biểu tượng này là đồng đội tài năng nhất anh từng chứng kiến.

Thủ thành huyền thoại Keylor Navas gây bất ngờ khi không chọn Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo là đồng đội tài năng nhất anh từng sát cánh. Thay vào đó, người khiến Navas “choáng ngợp” lại là Neymar.

Trong suốt sự nghiệp đỉnh cao, Navas từng khoác áo Real Madrid và Paris Saint-Germain, sát cánh cùng những siêu sao hàng đầu thế giới. Anh từng là chốt chặn phía sau Ronaldo tại Madrid, rồi sau đó thi đấu cạnh Messi và Kylian Mbappe tại PSG. Tuy nhiên, khi được hỏi ai là cầu thủ sở hữu tài năng thiên bẩm ấn tượng nhất, thủ môn người Costa Rica lại gạt sang một bên những Quả bóng Vàng lừng lẫy.

Navas từng là đồng đội của cả Messi và Ronaldo

Chia sẻ với AS, Navas thẳng thắn: “Chúng ta đang nói về những ngôi sao vĩ đại nhất nhiều thập kỷ qua. Nhưng xét về tài năng thuần túy trên sân, Neymar là người khiến tôi ấn tượng nhất. Cậu ấy làm mọi thứ mình muốn với trái bóng, bằng cả chân trái lẫn chân phải. Khi xem Neymar thi đấu, tôi có cảm giác như đang chơi bóng cùng lũ trẻ. Cậu ấy thật sự phi thường."

Theo Navas, chính sự ngẫu hứng, kỹ thuật hai chân hoàn hảo cùng khả năng tạo đột biến khó lường đã giúp Neymar nổi bật hơn tất cả những đồng đội anh từng chứng kiến trong hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp.

Ở tuổi 39, Navas hiện khoác áo Pumas tại Mexico nhưng vẫn duy trì phong độ ổn định. Anh cũng dành lời khen cho những cựu đồng đội như Luka Modric và Cristiano Ronaldo những người vẫn thi đấu bền bỉ ở tuổi ngoài 30. “Trong bóng đá không có bí mật. Họ chuyên nghiệp tuyệt đối nên mới duy trì được phong độ như vậy,” anh nói.

Navas từng giành ba chức vô địch Champions League liên tiếp dưới thời HLV Zinedine Zidane tại Real Madrid giai đoạn anh xem là đỉnh cao sự nghiệp. Thủ thành người Costa Rica tiết lộ bí quyết thành công của Zidane nằm ở khả năng quản lý phòng thay đồ và truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Dù từng đứng chung chiến tuyến với hai tượng đài Messi và Ronaldo, lựa chọn của Navas cho thấy trong mắt anh, Neymar mới là nghệ sĩ sân cỏ tài hoa nhất mà anh từng chứng kiến.

Nguồn thethao247