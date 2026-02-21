Ngoại binh của CLB Nam Định đầu quân cho đội bóng Trung Quốc

{title}
{publish}
{head}
Ngoại binh Kristoffer Hansen của Nam Định đầu quân cho CLB Dalian K'un City của Trung Quốc.
Kristoffer Hansen đầu quân cho CLB Nam Định vào tháng 9/2025. Trước khi chuyển đến khoác áo Nam Định, Kristoffer Hansen chơi bóng tại châu Âu cho các đội bóng nổi tiếng như Widzew Łódź, Jagiellonia Białystok...
Cầu thủ chạy cánh này được kỳ vọng cùng đội chủ sân Thiên Trường giành được thành tích tốt ở sân chơi Cúp C2 châu Á 2025/2026. Tuy nhiên, Kristoffer Hansen đã không thể hiện được quá nhiều.
Ngoại binh Kristoffer Hansen của Nam Định đầu quân cho CLB Dalian K'un City của Trung Quốc.
Sau 6 trận đấu ra sân ở Cúp C2 châu Á 2025/2026, cầu thủ người Na Uy ghi được 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Tính trên mọi đấu trường, Kristoffer Hansen ra sân 7 trận, ghi 1 bàn thắng, 2 kiến tạo.
Sau khi đội bóng thành Nam bị loại khỏi Cúp C2 châu Á, Kristoffer Hansen đã chia tay đội bóng. Bến đỗ mới của cầu thủ sinh năm 1994 là CLB Dalian K'un City của Trung Quốc.
Kristoffer Hanse rời Nam Định là điều không mấy bất ngờ, bởi cầu thủ này không được đăng ký thi đấu ở V-League. Hiện tại, cơ hội bảo vệ chức vô địch của Nam Định cũng rất thấp khi giành được 12 điểm sau 12 trận đấu, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng CAHN tới 17 điểm.
Theo vov.vn
Cú sốc lớn nhất vòng 25 La Liga xảy ra khi Real Madrid thất bại 1-2 trong chuyến làm khách trên sân Osasuna. Kết quả khiến đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đứng trước khả năng...
Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz chỉ mất 52 phút để hạ Arthur Fils 6-2, 6-1, ở chung kết giải ATP 500 tại Doha.
Từng sát cánh cùng Ronaldo và Messi, một cựu sao Real Madrid gây bất ngờ khi không chọn hai biểu tượng này là đồng đội tài năng nhất anh từng chứng kiến.
Nữ VĐV 20 tuổi Alysa Liu trở thành đại diện Mỹ đầu tiên sau 24 năm giành HC vàng trượt băng nghệ thuật đơn nữ tại Olympic mùa Đông.
Tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner thua Jakub Mensik 6-7(3), 6-2, 3-6 ở tứ kết giải ATP 500 ở Doha, tối 19/2.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa cho biết, vé xem World Cup 2026 đang cực kỳ khan hiếm khi toàn bộ số lượng vé của tất cả 104 trận đấu đã được bán hết.
Tối 18-2, CLB Công An Hà Nội thua Tampines Rovers (Singapore) với tỉ số 1-3 (1-6 sau 2 lượt trận) trên sân khách, qua đó nói lời chia tay AFC Champions League Two 2025 - 2026.