Ngoại binh của CLB Nam Định đầu quân cho đội bóng Trung Quốc

Ngoại binh Kristoffer Hansen của Nam Định đầu quân cho CLB Dalian K'un City của Trung Quốc.

Kristoffer Hansen đầu quân cho CLB Nam Định vào tháng 9/2025. Trước khi chuyển đến khoác áo Nam Định, Kristoffer Hansen chơi bóng tại châu Âu cho các đội bóng nổi tiếng như Widzew Łódź, Jagiellonia Białystok...

Cầu thủ chạy cánh này được kỳ vọng cùng đội chủ sân Thiên Trường giành được thành tích tốt ở sân chơi Cúp C2 châu Á 2025/2026. Tuy nhiên, Kristoffer Hansen đã không thể hiện được quá nhiều.

Sau 6 trận đấu ra sân ở Cúp C2 châu Á 2025/2026, cầu thủ người Na Uy ghi được 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Tính trên mọi đấu trường, Kristoffer Hansen ra sân 7 trận, ghi 1 bàn thắng, 2 kiến tạo.

Sau khi đội bóng thành Nam bị loại khỏi Cúp C2 châu Á, Kristoffer Hansen đã chia tay đội bóng. Bến đỗ mới của cầu thủ sinh năm 1994 là CLB Dalian K'un City của Trung Quốc.

Kristoffer Hanse rời Nam Định là điều không mấy bất ngờ, bởi cầu thủ này không được đăng ký thi đấu ở V-League. Hiện tại, cơ hội bảo vệ chức vô địch của Nam Định cũng rất thấp khi giành được 12 điểm sau 12 trận đấu, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng CAHN tới 17 điểm.

Theo vov.vn